Полезная информация о Сураттхани
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Местное время в Сураттхани
03:0305
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Сураттхани
|По-английски
|Surat Thani
|Столица региона
|Сураттхани является столицей региона
|Население города
|127 201 чел.
|Аэропорт
|Сураттхани URT
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Сураттхани на карте
Сураттхани