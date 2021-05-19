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Полезная информация о Сураттхани

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Местное время в Сураттхани
03:0305
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСураттхани
По-английскиSurat Thani
Столица регионаСураттхани является столицей региона
Население города127 201 чел.
АэропортСураттхани URT
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Сураттхани на карте

Сураттхани фото города
Сураттхани

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