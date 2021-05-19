Полезная информация о Транге
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Местное время в Транге
03:0311
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Транг
|По-английски
|Trang
|Столица региона
|Транг является столицей региона
|Население города
|66 713 чел.
|Аэропорт
|Транг TST
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря
Где находится Транг на карте
Транг