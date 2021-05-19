Полезная информация о Транге

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Местное время в Транге
03:0311
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаТранг
По-английскиTrang
Столица регионаТранг является столицей региона
Население города66 713 чел.
АэропортТранг TST
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Транг на карте

Транг фото города
Транг

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