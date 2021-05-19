Полезная информация о Трате
Что нужно знать о Трате: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Трат, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Трате
04:5609
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Трат
|По-английски
|Trat
|Столица региона
|Трат является столицей региона
|Население города
|21 590 чел.
|Аэропорт
|Трат TDX
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Трат на карте
Трат