Полезная информация о Трате

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Местное время в Трате
04:5609
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаТрат
По-английскиTrat
Столица регионаТрат является столицей региона
Население города21 590 чел.
АэропортТрат TDX
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота7 м. от уровня моря

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