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Полезная информация об Убонратчатхани

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Местное время в Убонратчатхани
01:5944
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаУбонратчатхани
По-английскиUbon Ratchathani
Столица регионаУбонратчатхани является столицей региона
Население города122 533 чел.
АэропортУбонратчатхани UBP
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота125 м. от уровня моря

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