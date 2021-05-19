Полезная информация об Убонратчатхани
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Местное время в Убонратчатхани
01:5944
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Убонратчатхани
|По-английски
|Ubon Ratchathani
|Столица региона
|Убонратчатхани является столицей региона
|Население города
|122 533 чел.
|Аэропорт
|Убонратчатхани UBP
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|125 м. от уровня моря
Где находится Убонратчатхани на карте
Убонратчатхани