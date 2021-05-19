Всё об Уттарадите

Полезная информация об Уттарадите

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Местное время в Уттарадите
04:5615
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаУттарадит
По-английскиUttaradit
Столица регионаУттарадит является столицей региона
Население города58 313 чел.
АэропортУттарадит UTR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота68 м. от уровня моря

Где находится Уттарадит на карте

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