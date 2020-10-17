Как добраться до Гаосюн на самолёте
В Гаосюн 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kaohsiung International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Гаосюн
- Гаосюн KHHKaohsiung International Airport
Самые дешёвые билеты в Гаосюн из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇹🇼Магуна
|3 799
|40м
|16.10.2020
|из 🇹🇼Хуаляни
|4 891
|1ч 5м
|14.11.2020
|из 🇹🇼Цзяи
|7 064
|23ч 50м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|8 095
|7ч 40м (⇵1)
|13.01.2021
|из Пусана
|8 810
|8ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|14 013
|2ч 10м
|27.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|15 967
|13ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из Гонконга
|17 240
|22ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из Макао
|21 071
|25ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|21 204
|35ч 20м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇦🇺Мельбурна
|24 159
|38ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|25 525
|37ч 20м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|25 935
|23ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из Сеула
|26 682
|20ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|28 986
|36ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|36 126
|20ч 5м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|43 783
|47ч 40м (⇵2)
|24.07.2021
|из 🇫🇷Парижа
|44 009
|22ч 30м (⇵2)
|24.07.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|49 615
|27ч 15м (⇵2)
|24.07.2021
|из 🇬🇧Лондона
|51 253
|18ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|51 454
|27ч (⇵2)
|24.07.2021
|из 🇬🇧Эдинбурга
|51 990
|22ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Гаосюн
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Гаосюн, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Бангкок, Макао, Магун и Осака
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