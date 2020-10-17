Летим в Гаосюн

Как добраться до Гаосюн на самолёте

В Гаосюн 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kaohsiung International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Гаосюн

  1. Гаосюн KHH
    Kaohsiung International Airport

Самые дешёвые билеты в Гаосюн из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇹🇼Магуна3 79940м
16.10.2020из 🇹🇼Хуаляни4 8911ч 5м
14.11.2020из 🇹🇼Цзяи7 06423ч 50м (⇵1)
05.12.2020из 🇹🇼Тайбэй8 0957ч 40м (⇵1)
13.01.2021из Пусана8 8108ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇨🇳Шанхая14 0132ч 10м
27.12.2020из 🇯🇵Токио15 96713ч 30м (⇵1)
08.11.2020из Гонконга17 24022ч 55м (⇵2)
09.11.2020из Макао21 07125ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇳Нанкина21 20435ч 20м (⇵2)
15.01.2021из 🇦🇺Мельбурна24 15938ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇵🇭Манилы25 52537ч 20м (⇵2)
01.03.2021из 🇷🇺Москвы25 93523ч 35м (⇵2)
21.10.2020из Сеула26 68220ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇨🇳Сямыни28 98636ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇻🇳Хошимина36 12620ч 5м (⇵2)
25.12.2020из 🇧🇾Минска43 78347ч 40м (⇵2)
24.07.2021из 🇫🇷Парижа44 00922ч 30м (⇵2)
24.07.2021из 🇳🇱Амстердама49 61527ч 15м (⇵2)
24.07.2021из 🇬🇧Лондона51 25318ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇯🇵Осаки51 45427ч (⇵2)
24.07.2021из 🇬🇧Эдинбурга51 99022ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Гаосюн, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Бангкок, Макао, Магун и Осака

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Гаосюн