Полезная информация о Гаосюн

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Местное время в Гаосюн
02:5949
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇼 Тайвань
Название городаГаосюн
По-английскиKaohsiung
Столица регионаГаосюн является столицей региона
Население города1 519 711 чел.
АэропортГаосюн KHH
Часовой поясAsia/Taipei
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Гаосюн на карте

Гаосюн фото города
Гаосюн

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