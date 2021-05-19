Полезная информация о Гаосюн
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Местное время в Гаосюн
02:5949
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇼 Тайвань
|Название города
|Гаосюн
|По-английски
|Kaohsiung
|Столица региона
|Гаосюн является столицей региона
|Население города
|1 519 711 чел.
|Аэропорт
|Гаосюн KHH
|Часовой пояс
|Asia/Taipei
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Гаосюн на карте
Гаосюн