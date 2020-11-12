Как добраться до Тайбэй на самолёте
В Тайбэй 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Тайбэй
- Сун-Шан TSATaipei Songshan Airport
- Таоюань TPETaiwan Taoyuan International Airport
Самые дешёвые билеты в Тайбэй из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇹🇼Тайдуна
|4 968
|1ч
|26.03.2021
|из Макао
|6 145
|1ч 35м
|22.10.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|6 761
|2ч 30м
|06.01.2021
|из Сеула
|6 822
|30ч 25м (⇵2)
|25.08.2021
|из 🇯🇵Токио
|7 520
|12ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|8 071
|3ч
|16.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|8 171
|4ч 50м
|20.10.2020
|из 🇹🇼Тайчжуна
|8 263
|15ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|8 380
|2ч 55м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|10 169
|3ч 40м
|16.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|10 393
|1ч 55м
|15.01.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|11 320
|8ч 15м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|11 900
|10ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из Гонконга
|12 045
|2ч
|13.10.2020
|из 🇹🇼Магуна
|13 382
|22ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|13 442
|27ч (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|13 562
|2ч 10м
|22.12.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|13 679
|11ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|13 690
|15ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чанчуни
|14 032
|22ч 30м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|14 083
|28ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Гуйяна
|14 083
|20ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|14 380
|14ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|14 784
|27ч 35м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|14 798
|15ч 50м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|14 906
|5ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Саньи
|15 283
|15ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇾Пенанга
|15 329
|8ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Иньчуани
|15 476
|24ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Яньтая
|15 994
|25ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из Чхонджу
|16 047
|18ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇭Себу
|16 275
|21ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|16 514
|27ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|16 690
|25ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇲Янгона
|17 876
|14ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из Пусана
|18 101
|28ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇳Наньтуна
|18 397
|38ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇩Бали
|18 823
|19ч 15м (⇵1)
|27.01.2021
|из 🇨🇦Ванкувера
|20 016
|32ч 30м (⇵1)
|29.06.2021
|из 🇺🇦Киева
|20 827
|48ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇯🇵Комацу
|21 033
|19ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇯🇵Окинавы
|21 506
|7ч 45м (⇵1)
|03.05.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|22 964
|36ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|23 008
|14ч 30м (⇵2)
|29.06.2021
|из 🇰🇿Алматы
|23 099
|36ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|23 577
|9ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇻🇳Дананга
|23 787
|18ч 50м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇦🇺Брисбена
|23 959
|39ч 50м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇺🇸Портленда
|24 763
|22ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇲🇾Сибу
|24 949
|31ч 10м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|25 161
|21ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇯🇵Аомори
|25 688
|13ч 5м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇲🇳Улан-Батора
|25 729
|28ч 50м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|25 935
|25ч 35м (⇵2)
|31.05.2021
|из 🇨🇦Торонто
|26 505
|24ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|27 942
|30ч 20м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇮🇳Дели
|28 024
|10ч 50м (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|28 588
|21ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|29 685
|32ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|30 599
|52ч 10м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇺🇸Колумбуса
|30 869
|26ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Милуоков
|31 913
|42ч 40м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|32 378
|51ч 30м (⇵2)
|03.05.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|32 823
|18ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|32 954
|60ч 29м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|33 153
|19ч 30м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Абакана
|33 240
|45ч 55м (⇵2)
|07.02.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|33 425
|37ч 40м (⇵2)
|31.12.2020
|из Сайпана
|33 845
|18ч 55м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|34 539
|24ч 20м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|35 245
|36ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|35 593
|40ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|36 771
|13ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|36 946
|30ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|38 342
|44ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|38 822
|38ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|39 581
|38ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|39 775
|53ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|40 452
|35ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|41 255
|24ч 10м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|42 015
|31ч 40м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|42 319
|44ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|42 545
|63ч 53м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|43 042
|21ч 5м (⇵2)
|29.06.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|43 123
|21ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|43 500
|38ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|43 617
|43ч 35м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇺🇸Чарлстона
|45 222
|58ч 28м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|46 688
|27ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|47 205
|29ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|48 415
|40ч 40м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Орландо
|48 661
|27ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|49 897
|47ч 15м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇳🇿Окленда
|50 168
|34ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|50 910
|31ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇺Кофс-Харбора
|51 884
|46ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|52 240
|55ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|52 479
|49ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|53 400
|21ч 40м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|53 946
|32ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тайбэй
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Тайбэй, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Ханой, Магун, Окинава и Осака
- 28.10.202027.11.2020