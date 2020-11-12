Летим в Тайбэй

Как добраться до Тайбэй на самолёте

В Тайбэй 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Тайбэй

  1. Сун-Шан TSA
    Taipei Songshan Airport
  2. Таоюань TPE
    Taiwan Taoyuan International Airport

Самые дешёвые билеты в Тайбэй из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇹🇼Тайдуна4 968
26.03.2021из Макао6 1451ч 35м
22.10.2020из 🇯🇵Фукуоки6 7612ч 30м
06.01.2021из Сеула6 82230ч 25м (⇵2)
25.08.2021из 🇯🇵Токио7 52012ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇯🇵Осаки8 071
16.10.2020из 🇸🇬Сингапура8 1714ч 50м
20.10.2020из 🇹🇼Тайчжуна8 26315ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇹🇼Гаосюн8 3802ч 55м (⇵1)
20.11.2020из 🇹🇭Бангкока10 1693ч 40м
16.11.2020из 🇨🇳Шанхая10 3931ч 55м
15.01.2021из 🇮🇩Джакарты11 3208ч 15м (⇵1)
01.01.2021из 🇨🇳Гуанчжоу11 90010ч 45м (⇵1)
15.10.2020из Гонконга12 045
13.10.2020из 🇹🇼Магуна13 38222ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура13 44227ч (⇵1)
12.11.2020из 🇵🇭Манилы13 5622ч 10м
22.12.2020из 🇯🇵Саппоро13 67911ч (⇵2)
20.11.2020из 🇨🇳Чунцина13 69015ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Чанчуни14 03222ч 30м (⇵1)
23.11.2020из 🇨🇳Пекина14 08328ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Гуйяна14 08320ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Цюаньчжоу14 38014ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни14 78427ч 35м (⇵1)
20.11.2020из 🇹🇭Чиангмая14 79815ч 50м (⇵1)
30.12.2020из 🇻🇳Хошимина14 9065ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Саньи15 28315ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇾Пенанга15 3298ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Иньчуани15 47624ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Яньтая15 99425ч 15м (⇵1)
10.11.2020из Чхонджу16 04718ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇭Себу16 27521ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇳Нанкина16 51427ч 45м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Владивостока16 69025ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇲Янгона17 87614ч 40м (⇵1)
20.10.2020из Пусана18 10128ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇳Наньтуна18 39738ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇩Бали18 82319ч 15м (⇵1)
27.01.2021из 🇨🇦Ванкувера20 01632ч 30м (⇵1)
29.06.2021из 🇺🇦Киева20 82748ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇯🇵Комацу21 03319ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇯🇵Окинавы21 5067ч 45м (⇵1)
03.05.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса22 96436ч (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Хабаровска23 00814ч 30м (⇵2)
29.06.2021из 🇰🇿Алматы23 09936ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇻🇳Ханоя23 5779ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇻🇳Дананга23 78718ч 50м (⇵2)
15.01.2021из 🇦🇺Брисбена23 95939ч 50м (⇵2)
15.02.2021из 🇺🇸Портленда24 76322ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇲🇾Сибу24 94931ч 10м (⇵2)
24.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско25 16121ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇯🇵Аомори25 68813ч 5м (⇵1)
01.12.2020из 🇲🇳Улан-Батора25 72928ч 50м (⇵1)
15.11.2020из 🇷🇺Москвы25 93525ч 35м (⇵2)
31.05.2021из 🇨🇦Торонто26 50524ч 5м (⇵1)
21.10.2020из 🇦🇪Дубая27 94230ч 20м (⇵1)
04.01.2021из 🇮🇳Дели28 02410ч 50м (⇵1)
01.07.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга28 58821ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Сиэтла29 68532ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Красноярска30 59952ч 10м (⇵2)
11.01.2021из 🇺🇸Колумбуса30 86926ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇸Милуоков31 91342ч 40м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Сочи32 37851ч 30м (⇵2)
03.05.2021из 🇺🇸Онтарио32 82318ч (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Гонолулу32 95460ч 29м (⇵2)
21.01.2021из 🇳🇱Амстердама33 15319ч 30м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Абакана33 24045ч 55м (⇵2)
07.02.2021из 🇷🇺Екатеринбурга33 42537ч 40м (⇵2)
31.12.2020из Сайпана33 84518ч 55м (⇵1)
26.11.2020из 🇬🇧Лондона34 53924ч 20м (⇵2)
15.01.2021из 🇰🇬Бишкека35 24536ч (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка35 59340ч (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇳Ченная36 77113ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇿Праги36 94630ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Парижа38 34244ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇬Софии38 82238ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇹Вены39 58138ч 15м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇸Чикаго39 77553ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇹🇷Стамбула40 45235ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇦🇺Сиднея41 25524ч 10м (⇵1)
02.11.2020из 🇶🇦Дохи42 01531ч 40м (⇵1)
03.11.2020из 🇪🇸Мадрида42 31944ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Эверетт42 54563ч 53м (⇵2)
17.12.2020из 🇩🇰Копенгагена43 04221ч 5м (⇵2)
29.06.2021из 🇵🇱Варшавы43 12321ч 20м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Милана43 50038ч (⇵2)
03.11.2020из 🇦🇺Мельбурна43 61743ч 35м (⇵2)
16.01.2021из 🇺🇸Чарлстона45 22258ч 28м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Краснодара46 68827ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива47 20529ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Анкары48 41540ч 40м (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇸Орландо48 66127ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Казани49 89747ч 15м (⇵2)
01.12.2020из 🇳🇿Окленда50 16834ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Новосибирска50 91031ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇦🇺Кофс-Харбора51 88446ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Челябинска52 24055ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇦🇱Тираны52 47949ч (⇵2)
23.10.2020из 🇱🇰Коломбо53 40021ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Кемерово53 94632ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Тайбэй, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Ханой, Магун, Окинава и Осака

Авиакомпании которые летают из аэропортов Тайбэй