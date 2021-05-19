Полезная информация о Тайбэй
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Местное время в Тайбэй
04:0323
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇼 Тайвань
|Название города
|Тайбэй
|По-английски
|Taipei
|Это столица
|Тайбэй является столицей Тайвани
|Население города
|7 871 900 чел.
|Аэропорты
|Сун-Шан TSA, Таоюань TPE
|Часовой пояс
|Asia/Taipei
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Тайбэй на карте
Тайбэй