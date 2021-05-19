Полезная информация о Тайбэй

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Местное время в Тайбэй
04:0323
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇼 Тайвань
Название городаТайбэй
По-английскиTaipei
Это столицаТайбэй является столицей Тайвани
Население города7 871 900 чел.
АэропортыСун-Шан TSA, Таоюань TPE
Часовой поясAsia/Taipei
Средняя высота10 м. от уровня моря

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