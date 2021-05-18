Полезная информация о Букобе
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Местное время в Букобе
22:0001
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Букоба
|По-английски
|Bukoba
|Столица региона
|Букоба является столицей региона
|Население города
|70 628 чел.
|Аэропорт
|Букоба BKZ
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 149 м. от уровня моря
Где находится Букоба на карте
Букоба