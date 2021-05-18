Полезная информация о Букобе

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Местное время в Букобе
22:0001
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаБукоба
По-английскиBukoba
Столица регионаБукоба является столицей региона
Население города70 628 чел.
АэропортБукоба BKZ
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 149 м. от уровня моря

Где находится Букоба на карте

Букоба фото города
Букоба

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