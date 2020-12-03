Как добраться до Додомы на самолёте
В Додоме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dodoma Airport» вам не избежать
Список аэропортов Додомы
- Додома DODDodoma Airport
Самые дешёвые билеты в Додому из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.12.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|5 507
|1ч
|07.01.2021
|из 🇹🇿Занзибара
|5 809
|21ч 50м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇹🇿Мванзы
|8 076
|5ч 50м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇹🇿Аруши
|10 387
|16ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇰🇪Найроби
|20 882
|12ч 25м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|36 388
|27ч 50м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|38 295
|33ч 5м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|39 233
|25ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|53 247
|17ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|59 648
|20ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Додомы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Додомы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дар-эс-Салам и Лусака
- 17.10.202019.10.2020
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