Летим в Додому

Как добраться до Додомы на самолёте

В Додоме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dodoma Airport» вам не избежать

Список аэропортов Додомы

  1. Додома DOD
    Dodoma Airport

Самые дешёвые билеты в Додому из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.12.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама5 507
07.01.2021из 🇹🇿Занзибара5 80921ч 50м (⇵1)
13.11.2020из 🇹🇿Мванзы8 0765ч 50м (⇵1)
08.01.2021из 🇹🇿Аруши10 38716ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇰🇪Найроби20 88212ч 25м (⇵1)
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула36 38827ч 50м (⇵2)
06.01.2021из 🇷🇺Москвы38 29533ч 5м (⇵2)
15.12.2020из 🇸🇦Эр-Рияда39 23325ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇬Каира53 24717ч 50м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга59 64820ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Додомы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дар-эс-Салам и Лусака

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону