Как добраться до Батуми на самолёте
В Батуми 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Batumi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Батуми
- Батуми BUSBatumi Airport
Самые дешёвые билеты в Батуми из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|4 471
|2ч 30м
|17.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|6 537
|2ч 55м
|10.09.2021
|из 🇺🇦Одессы
|6 926
|2ч 10м
|01.03.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|11 582
|34ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|12 834
|13ч 55м (⇵2)
|18.06.2021
|из 🇧🇾Минска
|12 852
|17ч 10м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|13 075
|2ч
|09.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|13 445
|26ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|13 930
|38ч 10м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|14 199
|23ч 10м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|14 328
|39ч 10м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|14 541
|30ч 15м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|14 661
|23ч 5м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|15 168
|23ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|15 493
|25ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|15 968
|36ч 30м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|16 026
|15ч 20м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|16 085
|21ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|16 522
|15ч 55м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇹🇷Анкары
|16 604
|5ч 25м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|16 644
|11ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|16 647
|22ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|16 648
|46ч 50м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Уфы
|16 717
|37ч 15м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|16 893
|30ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|17 019
|34ч 35м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|17 052
|29ч 55м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|17 195
|19ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|17 372
|7ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|17 505
|39ч 20м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|17 589
|12ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|17 609
|29ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|17 713
|37ч 5м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|17 721
|22ч 35м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|17 724
|23ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|17 902
|23ч 10м (⇵2)
|05.03.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|18 064
|25ч 35м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|18 124
|16ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|18 127
|35ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|18 904
|25ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|18 976
|20ч 40м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|19 209
|60ч 15м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇷🇺Пензы
|19 890
|22ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|19 901
|54ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|20 255
|24ч 25м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|20 694
|28ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|20 725
|23ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|20 741
|37ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|20 980
|16ч 35м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|21 247
|40ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|21 320
|41ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|21 477
|30ч 55м (⇵2)
|25.06.2021
|из 🇫🇮Куопио
|21 836
|26ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|21 853
|33ч 20м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|22 047
|18ч 30м (⇵2)
|25.06.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|22 125
|13ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из Ялты
|22 251
|32ч 5м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|22 296
|23ч 5м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|22 610
|15ч 45м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|23 162
|45ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|23 704
|13ч 35м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|24 263
|15ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|24 940
|54ч 35м (⇵2)
|07.07.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|25 247
|52ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|26 717
|36ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|26 792
|17ч 35м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇰🇿Актау
|27 529
|7ч 35м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇰🇿Костаная
|28 317
|41ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|28 637
|46ч 35м (⇵2)
|11.09.2021
|из 🇷🇸Белграда
|28 694
|22ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|29 117
|35ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|29 167
|47ч 15м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|30 667
|33ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇮🇶Эрбиля
|30 791
|19ч 50м (⇵1)
|11.03.2021
|из 🇰🇿Шымкента
|31 395
|32ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|31 993
|16ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|34 394
|29ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|37 484
|63ч 50м (⇵2)
|02.08.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|43 516
|52ч 50м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|48 198
|21ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Батуми
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Батуми, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкара, Киев, Стамбул, Кендари и Москва
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