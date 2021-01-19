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Летим в Батуми

Как добраться до Батуми на самолёте

В Батуми 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Batumi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Батуми

  1. Батуми BUS
    Batumi Airport

Самые дешёвые билеты в Батуми из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.01.2021из 🇺🇦Киева4 4712ч 30м
17.10.2020из 🇺🇦Харькова6 5372ч 55м
10.09.2021из 🇺🇦Одессы6 9262ч 10м
01.03.2021из 🇵🇱Варшавы11 58234ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга12 83413ч 55м (⇵2)
18.06.2021из 🇧🇾Минска12 85217ч 10м (⇵1)
10.02.2021из 🇹🇷Стамбула13 075
09.03.2021из 🇷🇺Москвы13 44526ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Краснодара13 93038ч 10м (⇵2)
22.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону14 19923ч 10м (⇵1)
01.03.2021из 🇵🇱Гданьска14 32839ч 10м (⇵2)
01.06.2021из 🇬🇪Тбилиси14 54130ч 15м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Сочи14 66123ч 5м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Тюмени15 16823ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇦Львова15 49325ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇵🇱Вроцлава15 96836ч 30м (⇵2)
15.12.2020из 🇹🇷Аланьи16 02615ч 20м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Казани16 08521ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇹Милана16 52215ч 55м (⇵2)
31.03.2021из 🇹🇷Анкары16 6045ч 25м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Владикавказа16 64411ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Оренбурга16 64722ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга16 64846ч 50м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Уфы16 71737ч 15м (⇵2)
10.12.2020из 🇵🇱Кракова16 89330ч 25м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Перми17 01934ч 35м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Калининграда17 05229ч 55м (⇵2)
20.03.2021из 🇷🇺Мурманска17 19519ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇷Антальи17 3727ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Томска17 50539ч 20м (⇵2)
02.02.2021из 🇳🇱Амстердама17 58912ч 50м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод17 60929ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива17 71337ч 5м (⇵2)
31.12.2020из 🇷🇺Волгограда17 72122ч 35м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Сургута17 72423ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Самары17 90223ч 10м (⇵2)
05.03.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)18 06425ч 35м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Саратова18 12416ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Челябинска18 12735ч (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Омска18 90425ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Новосибирска18 97620ч 40м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇦Днепр19 20960ч 15м (⇵2)
01.05.2021из 🇷🇺Пензы19 89022ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇿Праги19 90154ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Иркутска20 25524ч 25м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Архангельска20 69428ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Кемерово20 72523ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Хабаровска20 74137ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇲🇩Кишинёва20 98016ч 35м (⇵2)
19.11.2020из 🇩🇪Берлина21 24740ч 35м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Астрахани21 32041ч 5м (⇵2)
30.11.2020из 🇱🇻Риги21 47730ч 55м (⇵2)
25.06.2021из 🇫🇮Куопио21 83626ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇷Трабзона21 85333ч 20м (⇵1)
15.12.2020из 🇺🇦Запорожье22 04718ч 30м (⇵2)
25.06.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода22 12513ч 35м (⇵2)
29.10.2020из Ялты22 25132ч 5м (⇵2)
24.11.2020из 🇩🇪Ганновера22 29623ч 5м (⇵2)
24.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа22 61015ч 45м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска23 16245ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇴Бухареста23 70413ч 35м (⇵2)
07.11.2020из 🇩🇪Мюнхена24 26315ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Махачкалы24 94054ч 35м (⇵2)
07.07.2021из 🇷🇺Красноярска25 24752ч 55м (⇵2)
23.10.2020из 🇹🇷Бодрума26 71736ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇱🇹Вильнюса26 79217ч 35м (⇵2)
04.12.2020из 🇰🇿Актау27 5297ч 35м (⇵1)
02.11.2020из 🇰🇿Костаная28 31741ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Владивостока28 63746ч 35м (⇵2)
11.09.2021из 🇷🇸Белграда28 69422ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇰🇿Алматы29 11735ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇦🇿Баку29 16747ч 15м (⇵1)
18.12.2020из 🇰🇿Павлодара30 66733ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇮🇶Эрбиля30 79119ч 50м (⇵1)
11.03.2021из 🇰🇿Шымкента31 39532ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇦🇪Дубая31 99316ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇲Еревана34 39429ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇬Бишкека37 48463ч 50м (⇵2)
02.08.2021из 🇺🇿Ташкента43 51652ч 50м (⇵2)
03.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка48 19821ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Батуми