Полезная информация о Додоме
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Местное время в Додоме
00:5621
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Додома
|По-английски
|Dodoma
|Это столица
|Додома является столицей Танзании
|Население города
|180 541 чел.
|Аэропорт
|Додома DOD
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 125 м. от уровня моря
Где находится Додома на карте
Додома