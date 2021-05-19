Полезная информация о Додоме

Что нужно знать о Додоме: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Додома, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Додоме
00:5621
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаДодома
По-английскиDodoma
Это столицаДодома является столицей Танзании
Население города180 541 чел.
АэропортДодома DOD
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 125 м. от уровня моря

Где находится Додома на карте

Додома фото города
Додома

Когда лучше лететь в Додому

Расписание авиа-рейсов