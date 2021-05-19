Полезная информация о Линде

Что нужно знать о Линде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Линде
00:5627
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаЛинда
По-английскиLindi
Столица регионаЛинда является столицей региона
Население города41 912 чел.
АэропортKikwetu LDI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Линда на карте