Полезная информация о Линде
Что нужно знать о Линде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Линде
00:5627
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Линда
|По-английски
|Lindi
|Столица региона
|Линда является столицей региона
|Население города
|41 912 чел.
|Аэропорт
|Kikwetu LDI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря