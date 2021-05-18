Полезная информация о Мусоме

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Местное время в Мусоме
22:0025
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаМусома
По-английскиMusoma
Столица регионаМусома является столицей региона
Население города121 119 чел.
АэропортМусома MUZ
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 148 м. от уровня моря

Где находится Мусома на карте

Мусома фото города
Мусома

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