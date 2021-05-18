Полезная информация о Мусоме
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Местное время в Мусоме
22:0025
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Мусома
|По-английски
|Musoma
|Столица региона
|Мусома является столицей региона
|Население города
|121 119 чел.
|Аэропорт
|Мусома MUZ
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 148 м. от уровня моря
Где находится Мусома на карте
Мусома