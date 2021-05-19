Всё о Шиньянге

Полезная информация о Шиньянге

Что нужно знать о Шиньянге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шиньянге
00:5645
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаШиньянга
По-английскиShinyanga
Столица регионаШиньянга является столицей региона
Население города107 362 чел.
АэропортШиньянга SHY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 133 м. от уровня моря

Где находится Шиньянга на карте