Полезная информация о Шиньянге
Что нужно знать о Шиньянге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шиньянге
00:5645
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Шиньянга
|По-английски
|Shinyanga
|Столица региона
|Шиньянга является столицей региона
|Население города
|107 362 чел.
|Аэропорт
|Шиньянга SHY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 133 м. от уровня моря