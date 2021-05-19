Полезная информация о Сонгее
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Местное время в Сонгее
00:5651
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Сонгеа
|По-английски
|Songea
|Столица региона
|Сонгеа является столицей региона
|Население города
|126 449 чел.
|Аэропорт
|Сонгеа SGX
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 113 м. от уровня моря
Где находится Сонгеа на карте
Сонгеа