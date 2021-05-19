Полезная информация о Сонгее

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Местное время в Сонгее
00:5651
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаСонгеа
По-английскиSongea
Столица регионаСонгеа является столицей региона
Население города126 449 чел.
АэропортСонгеа SGX
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 113 м. от уровня моря

Где находится Сонгеа на карте

Сонгеа фото города
Сонгеа

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