Полезная информация о Таборе
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Местное время в Таборе
23:0342
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Табора
|По-английски
|Tabora
|Столица региона
|Табора является столицей региона
|Население города
|145 292 чел.
|Аэропорт
|Табора TBO
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 191 м. от уровня моря
Где находится Табора на карте
Табора