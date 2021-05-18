Полезная информация о Таборе

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Местное время в Таборе
23:0342
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаТабора
По-английскиTabora
Столица регионаТабора является столицей региона
Население города145 292 чел.
АэропортТабора TBO
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 191 м. от уровня моря

Где находится Табора на карте

Табора фото города
Табора

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