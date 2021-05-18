Полезная информация о Танге
Что нужно знать о Танге: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Танга, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Танге
22:0037
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Танга
|По-английски
|Tanga
|Столица региона
|Танга является столицей региона
|Население города
|224 876 чел.
|Аэропорт
|Танга TGT
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
Где находится Танга на карте
Танга