Полезная информация о Танге

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Местное время в Танге
22:0037
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаТанга
По-английскиTanga
Столица регионаТанга является столицей региона
Население города224 876 чел.
АэропортТанга TGT
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота22 м. от уровня моря

Где находится Танга на карте

Танга фото города
Танга

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