Всё о Тринидад и Тобаго

Полезная информация о Тринидад и Тобаго

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Флаг Тринидад и Тобаго
Флаг Тринидад и Тобаго
НазваниеТринидад и Тобаго
Эмодзи флаг🇹🇹
Полное названиеРеспублика Тринидад и Тобаго
По-английскиTrinidad and Tobago
СтолицаПорт-оф-Спейн
ГородаСписок городов
Валютаttd
Площадь5 128 км²
Население1 349 667 чел.
Телефонный код+1 868
Код ISOTT
Основной домен.TT

Где находятся Тринидад и Тобаго на карте

Тринидад и Тобаго фото страны
Тринидад и Тобаго

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