Полезная информация о Тринидад и Тобаго
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Флаг Тринидад и Тобаго
|Название
|Тринидад и Тобаго
|Эмодзи флаг
|🇹🇹
|Полное название
|Республика Тринидад и Тобаго
|По-английски
|Trinidad and Tobago
|Столица
|Порт-оф-Спейн
|Города
|Список городов
|Валюта
|ttd
|Площадь
|5 128 км²
|Население
|1 349 667 чел.
|Телефонный код
|+1 868
|Код ISO
|TT
|Основной домен
|.TT
Где находятся Тринидад и Тобаго на карте
Тринидад и Тобаго