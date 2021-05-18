Полезная информация о Порт-оф-Спейн
Что нужно знать о Порт-оф-Спейн: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пиарко, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-оф-Спейн
15:0118
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇹 Тринидад и Тобаго
|Название города
|Порт-оф-Спейн
|По-английски
|Port of Spain
|Это столица
|Порт-оф-Спейн является столицей Тринидад и Тобаго
|Население города
|49 031 чел.
|Аэропорт
|Пиарко POS
|Часовой пояс
|America/Port_of_Spain
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря
Где находится Порт-оф-Спейн на карте
Порт-оф-Спейн