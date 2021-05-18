Полезная информация о Порт-оф-Спейн

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Местное время в Порт-оф-Спейн
15:0118
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇹 Тринидад и Тобаго
Название городаПорт-оф-Спейн
По-английскиPort of Spain
Это столицаПорт-оф-Спейн является столицей Тринидад и Тобаго
Население города49 031 чел.
АэропортПиарко POS
Часовой поясAmerica/Port_of_Spain
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Порт-оф-Спейн на карте

Порт-оф-Спейн фото города
Порт-оф-Спейн

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