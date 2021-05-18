Полезная информация о Берберати
Что нужно знать о Берберати: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Берберати
20:0136
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇫 ЦАР
|Название города
|Берберати
|По-английски
|Berberati
|Столица региона
|Берберати является столицей региона
|Население города
|61 815 чел.
|Аэропорт
|Берберати BBT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bangui
|Средняя высота
|599 м. от уровня моря