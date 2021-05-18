Всё о Берберати

Полезная информация о Берберати

Что нужно знать о Берберати: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Берберати
20:0136
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇫 ЦАР
Название городаБерберати
По-английскиBerberati
Столица регионаБерберати является столицей региона
Население города61 815 чел.
АэропортБерберати BBT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bangui
Средняя высота599 м. от уровня моря

Где находится Берберати на карте