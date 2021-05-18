Полезная информация о Бриа
Что нужно знать о Бриа: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бриа
20:0148
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇫 ЦАР
|Название города
|Бриа
|По-английски
|Bria
|Столица региона
|Бриа является столицей региона
|Население города
|29 027 чел.
|Аэропорт
|Бриа BIV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bangui
|Средняя высота
|572 м. от уровня моря