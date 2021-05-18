Всё о Бриа

Полезная информация о Бриа

Что нужно знать о Бриа: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бриа
20:0148
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇫 ЦАР
Название городаБриа
По-английскиBria
Столица регионаБриа является столицей региона
Население города29 027 чел.
АэропортБриа BIV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bangui
Средняя высота572 м. от уровня моря

Где находится Бриа на карте