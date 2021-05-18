Всё о Буаре

Полезная информация о Буаре

Что нужно знать о Буаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Буаре
20:0154
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇫 ЦАР
Название городаБуаре
По-английскиBouar
Столица регионаБуаре является столицей региона
Население города28 581 чел.
АэропортБуар BOP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bangui
Средняя высота976 м. от уровня моря

Где находится Буаре на карте