Полезная информация о Буаре
Что нужно знать о Буаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Буаре
20:0154
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇫 ЦАР
|Название города
|Буаре
|По-английски
|Bouar
|Столица региона
|Буаре является столицей региона
|Население города
|28 581 чел.
|Аэропорт
|Буар BOP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bangui
|Средняя высота
|976 м. от уровня моря