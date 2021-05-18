Полезная информация о Габесе
Что нужно знать о Габесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Габесе
20:0207
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇳 Тунис
|Название города
|Габес
|По-английски
|Gabes
|Столица региона
|Габес является столицей региона
|Население города
|110 075 чел.
|Аэропорт
|Габес GAE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Tunis
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря