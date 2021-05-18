Всё о Габесе

Полезная информация о Габесе

Что нужно знать о Габесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Габесе
20:0207
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇳 Тунис
Название городаГабес
По-английскиGabes
Столица регионаГабес является столицей региона
Население города110 075 чел.
АэропортГабес GAE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Tunis
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Габес на карте