Тунис – обзор страны для туристов, куда лучше поехать и что посмотреть

Тунис становится популярным направлением среди туристов, составляя конкуренцию Турции и Египту. Мы подготовили для вас большой обзор страны, её главные и самые популярные места с фото и описанием, плюсами и минусам. Ответим на вопросы где он находится, где лучше отдохнуть, что посмотреть и куда поехать в Тунисе