Полезная информация о Тунисе
Что нужно знать о Тунисе: 4 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 14 экскурсий
Флаг Туниса
|Название
|Тунис
|Эмодзи флаг
|🇹🇳
|Полное название
|Тунисская Республика
|По-английски
|Tunisia
|Столица
|Тунис
|Статья о стране
|Статья о Тунисе
|Города
|Список городов
|Фотографии
|45 фото
|Валюта
|Тунисский динар
|Площадь
|163 610 км²
|Население
|11 154 372 чел.
|Телефонный код
|+216
|Код ISO
|TN
|Основной домен
|.TN
|Соседние страны
|🇩🇿 Алжир🇱🇾 Ливия
Подробная статья
Тунис – обзор страны для туристов, куда лучше поехать и что посмотреть
Тунис становится популярным направлением среди туристов, составляя конкуренцию Турции и Египту. Мы подготовили для вас большой обзор страны, её главные и самые популярные места с фото и описанием, плюсами и минусам. Ответим на вопросы где он находится, где лучше отдохнуть, что посмотреть и куда поехать в Тунисе
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