Всё о Тунисе

Полезная информация о Тунисе

Что нужно знать о Тунисе: 4 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 14 экскурсий
Флаг Туниса
Флаг Туниса
НазваниеТунис
Эмодзи флаг🇹🇳
Полное названиеТунисская Республика
По-английскиTunisia
СтолицаТунис
Статья о странеСтатья о Тунисе
ГородаСписок городов
Фотографии45 фото
ВалютаТунисский динар
Площадь163 610 км²
Население11 154 372 чел.
Телефонный код+216
Код ISOTN
Основной домен.TN
Соседние страны🇩🇿 Алжир🇱🇾 Ливия

Подробная статья

Тунис
Тунис – обзор страны для туристов, куда лучше поехать и что посмотреть
Тунис становится популярным направлением среди туристов, составляя конкуренцию Турции и Египту. Мы подготовили для вас большой обзор страны, её главные и самые популярные места с фото и описанием, плюсами и минусам. Ответим на вопросы где он находится, где лучше отдохнуть, что посмотреть и куда поехать в Тунисе

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Популярные экскурсии в Тунисе

Тунис и Карфаген
Тунис и Карфаген
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Вас ждет насыщенная программа с посещением знаменитого Карфагена и музей при раскопках, яркого города Сиди-Бу-Саид и смотровой площадки, с которой мож...
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195
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Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
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5
2 отзыва
220
за чел.
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
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Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
390
за чел.
Прикоснуться к наследию античности на экскурсии по достопримечательностям Эль Джема
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$
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