Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ идеально подходит для пассажиров круизных судов, останавливающихся в порту Ла-Гулетт.

Основной акцент — на то, чтобы посмотреть самые интересные достопримечательности 🏛️ города Тунис за сравнительно короткое время стоянки лайнера, не «перегрузить» туриста исторической информацией и при этом дать почувствовать интересную и колоритную повседневную жизнь Туниса.

Встретившись в порту Ла-Гулетт, мы отправимся на комфортабельном транспорте в археологический парк 🌳 Карфагена (15 минут езды, во время которых познакомимся с 3000-летней историей 📖 Туниса в максимально сжатом и понятном виде).

Первая достопримечательность — холм Бирса, легендарное место основания Карфагена странствующей царицей Элиссой. Здесь вы узнаете, как хитроумная финикийка обманула доверчивых берберов и положила начала могущественному городу Карта Хадашт, ныне известному как Карфаген. Археологический музей 🖼 Карфагена познакомит вас с предметами быта финикийцев — от изящных бутылочек для кормления младенцев в виде птицы до мистических погребальных стелл и искусно выполненных саркофагов.

Наш путь продолжается к величественным цистернам для воды Маальга, откуда поступала вода для терм и в водопровод города (кстати, финикийцы первыми придумали канализацию!). Остатки 90-километрового акведука, доставляющего воду с подножия горы ⛰️ Загуан, ещё можно видеть у крайней цистерны.

Следующая остановка — колоссальные термы императора Антонина Пия, расположенные по соседству с Президентским дворцом. Здесь мы увидим сохранившиеся подземные технические помещения, представим масштаб сооружения по восстановленной 18-метровой колонне, некогда поддерживавшей своды так называемого холодного зала, и сможем погулять среди древних остатков стен, возраст которых — более 18 веков. Здесь же располагаются руины пунического некрополя и византийская подземная базилика — разные цивилизации в Тунисе находятся буквально одна над другой.

Следующий пункт экскурсии 🧭 — живописный бело-голубой городок Сиди-бу-Саид, прилепившийся к склонам холма над Карфагенским заливом. С 1915 года здесь не меняется ничего в облике зданий: ослепительно белые стены и пронзительно синие ставни и фигурные оконные решётки. По пути к смотровой площадке Сиди-бу-Саида, откуда открывается головокружительный вид на залив, Карфаген и гряды Атласских гор, мы сделаем остановку на стаканчик зелёного чая с кедровыми орешками — это национальный напиток Туниса, и придумали его в знаменитой кофейне «На циновках».

Ещё в Сиди-бу-Саиде можно купить сувениры 🎁 — керамику с искусными арабскими узорами, кожу, ковры, причудливые клетки для птиц, зеркала, «розу пустыни» и местную панацею от всех болезней — целительное масло чёрного тмина.

Из Сиди-бу-Саида мы возвращаемся в порт Ла-Гулетт. По дороге у вас будет возможность задать вопросы о Тунисе и купить главные съедобные сувениры — финики и оливковое масло.

*** Если время стоянки лайнера будет достаточным, мы посетим также центр города Тунис, где сможем прогуляться 👣 по центральной улице столицы ⭐️ — проспекту Хабиба Бургибы и почувствовать колорит старой части города — арабской медины.