Север Туниса хранит следы Римской империи — и мы отправимся их искать.
За один день вы увидите руины древних городов Дугга и Удна, акведук, который когда-то снабжал Карфаген водой, и уникальный храм в Загуане.
Поймёте, как жила эта провинция в римский период и почему именно здесь сохранилось так много артефактов тех времён.
Описание экскурсии
- Римский акведук, который снабжал водой Карфаген и считался самым длинным в Римской империи (дорога из Хаммамета — 1 час, остановка — 20 минут).
- Римский город Удна, где можно увидеть остатки амфитеатра, общественные бани и аристократические дома (дорога — 30 минут, осмотр — 1 час).
- Храм воды в Загуане, уникальный для Римской империи (дорога — 30 минут, осмотр — 20 минут).
- Город Дугга. Учёные считают его наиболее хорошо сохранившимся римским городом в Северной Африке (дорога — 1,5 часа, осмотр — 1 час).
- Андалусский город Тестур, известный своим архитектурным наследием (дорога — 30 минут, осмотр — 20 минут).
- Возвращение в отель (1,5–2 часа).
Я расскажу:
- как начался римский период в истории Туниса и почему он оказался таким значимым для страны.
- зачем император Адриан приказал построить акведук и как работала эта система.
- как Удна стала богатым городом и чем жила римская провинция.
- за счёт чего Дугга сохранилась лучше других античных городов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле.
- Дополнительно оплачивается обед по желанию.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Дуиб — ваш гид в Хаммамете
Я лицензионный гид в Тунисе, работаю с 2000 года. С удовольствием покажу вам страну и расскажу подробно обо всём.
