Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Хаммамет — история и современность

Гид S.
Гид S. – Гид из Хаммамета
Хаммамет – это старинный тунисский город 🏙️, вытянутый вдоль побережья Средиземного моря 🌊.

Здесь стоят маленькие домики, высотой в один или два этажа и простираются белые шелковые пляжи, а богатая история 📖 города поражает.

Мы предлагаем вам познакомиться с Хаммаметом, погулять среди его стен, побывать в музее и попробовать традиционный тунисский чай.

Вы узнаете, как добывают цветочный дистилляты из флёрдоранжа и вышивают традиционные свадебные одежды, а также поднимитесь на арабский форт 9-ого века.
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Хаммамет — история и современность
Обзорная экскурсия ⛳ по Хаммамету — это отличная возможность увидеть всё лучшее в этом старинном тунисском городе, познакомиться с его богатой историей 📖 и интересной культурой.
Экскурсия начинается у крепостной стены медины — традиционного арабского поселения. Через одни из её ворот — Морские ворота — мы входим на древнюю территорию Хаммамета и направляемся к мощному арабскому форту 9 века, построенному для защиты берегов от пиратских нашествий. Лестницы внутри форта ведут на вершину его оборонительных стен, откуда открывается головокружительный вид на залив Хаммамета, аккуратные домики обитателей медины и туристическую зону с современными комплексами отелей. А во внутреннем дворе крепости располагается небольшой интересный музей 🖼, посвящённый быту жителей Хаммамета, их свадебным традициям и праздникам.
Наш путь продолжается сквозь лабиринт узких улочек медины, где богато украшенные двери и пышные цветущие бугенвиллии создают великолепный фон для фотосессий.
Музей истории Хаммамет увлекательно знакомит с богатой на разнообразные события летописью жизни города. Манекены представляют значимые исторические события и сценки из городской жизни. Древнеримское поселение Пуппут и приход арабов, история святого покровителя моряков Сиди-бу-Хдида и завоевание города сицилийцами, турецкое нашествие и власть рыцарей Мальтийского ордена — вот лишь некоторые вехи истории Хаммамета. А ещё здесь можно увидеть, как получают цветочные дистилляты из флёрдоранжа и вышивают свадебные одеяния.
Экскурсия вновь возвращается на живописные улицы медины — здесь можно приобрести сувениры 🎁, а ваш гид подскажет, на что обратить внимание, и выторгует для вас понравившиеся вещи по цене «для местных».
В ходе чайной паузы в самой знаменитой кофейне Хаммамета Сиди-бу-Хдид (она расположена прямо у место упокоения святого!) можно попробовать традиционный тунисский чай с кедровыми орешками, освежиться апельсиновым соком или выкурить ароматный кальян. Ну, а если вы закажете сэндвич или блин-«креп», будьте готовы к пристальному вниманию сиди-бу-хдидских кошек.
Но Хаммамет — это ещё и богатая христианская история. Во времена французов здесь была открыта католическая церковь ⛪, а о значительной доли европейского населения здесь свидетельствует христианское кладбище, на котором в числе прочих покоится бывший премьер-министр Италии Беттино Кракси.
Далее мы прогуляемся по живописному променаду вдоль моря 🌊 и сможем приобрести съедобные (и очень вкусные!) сувениры Туниса — сладости, финики, халву, острую пасту из красного перца «харисса» и оливковое масло.
Начало и место завершения
🚩 Hammamet

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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