Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия ⛳ по Хаммамету — это отличная возможность увидеть всё лучшее в этом старинном тунисском городе, познакомиться с его богатой историей 📖 и интересной культурой.

Экскурсия начинается у крепостной стены медины — традиционного арабского поселения. Через одни из её ворот — Морские ворота — мы входим на древнюю территорию Хаммамета и направляемся к мощному арабскому форту 9 века, построенному для защиты берегов от пиратских нашествий. Лестницы внутри форта ведут на вершину его оборонительных стен, откуда открывается головокружительный вид на залив Хаммамета, аккуратные домики обитателей медины и туристическую зону с современными комплексами отелей. А во внутреннем дворе крепости располагается небольшой интересный музей 🖼, посвящённый быту жителей Хаммамета, их свадебным традициям и праздникам.

Наш путь продолжается сквозь лабиринт узких улочек медины, где богато украшенные двери и пышные цветущие бугенвиллии создают великолепный фон для фотосессий.

Музей истории Хаммамет увлекательно знакомит с богатой на разнообразные события летописью жизни города. Манекены представляют значимые исторические события и сценки из городской жизни. Древнеримское поселение Пуппут и приход арабов, история святого покровителя моряков Сиди-бу-Хдида и завоевание города сицилийцами, турецкое нашествие и власть рыцарей Мальтийского ордена — вот лишь некоторые вехи истории Хаммамета. А ещё здесь можно увидеть, как получают цветочные дистилляты из флёрдоранжа и вышивают свадебные одеяния.

Экскурсия вновь возвращается на живописные улицы медины — здесь можно приобрести сувениры 🎁, а ваш гид подскажет, на что обратить внимание, и выторгует для вас понравившиеся вещи по цене «для местных».

В ходе чайной паузы в самой знаменитой кофейне Хаммамета Сиди-бу-Хдид (она расположена прямо у место упокоения святого!) можно попробовать традиционный тунисский чай с кедровыми орешками, освежиться апельсиновым соком или выкурить ароматный кальян. Ну, а если вы закажете сэндвич или блин-«креп», будьте готовы к пристальному вниманию сиди-бу-хдидских кошек.

Но Хаммамет — это ещё и богатая христианская история. Во времена французов здесь была открыта католическая церковь ⛪, а о значительной доли европейского населения здесь свидетельствует христианское кладбище, на котором в числе прочих покоится бывший премьер-министр Италии Беттино Кракси.

Далее мы прогуляемся по живописному променаду вдоль моря 🌊 и сможем приобрести съедобные (и очень вкусные!) сувениры Туниса — сладости, финики, халву, острую пасту из красного перца «харисса» и оливковое масло.