Столицу Туниса по истине можно назвать космополитичным мегаполисом, собравшим множество культур и традиций, укоренившихся в ее архитектурном и историческом богатстве. Наша обзорная поездка по Тунису даст вам широкое представление о каждой исторической вехе от прихода принцессы Элиссы к берегам нетронутых богатств Карфагена до становления Республики Тунис в ее современном виде.

Начнем мы с сердца столицы ⭐️ — авеню Хабиба Бургибы. Эта зеленая авеню с величественными зданиями, магазинами и уличными кафе многим напоминает миниатюрный вариант Елиссейских Полей Парижа. На главной улице расположен величественный католический храм, французский театр и Триумфальная Арка, ворота в старую часть города Медину, а также вы сможете заглянуть в русскую православную церковь ⛪. Смесь французской утонченности и арабского колорита, как нигде гармонично сливаются в дуэте ауры этого места.

Историческая частьначнется со святой святых Туниса — музейного комплекса Карфаген, который включает фрагменты финикийского и римского периодов этого известного города: холм Бирса, где зародилась Великая Карфагенская империя, уникальный музей 🖼 Карфагена с реликвиями финикийского процветания, развалины Римских Терм Антонина Пия, торговый и военный порт Котон, Римский Амфитеатр и Цистрены. Карфаген не только музей, но и рдин из самых престижных и фешенебельных жилых кварталов, где глаз радуется убранством улиц и богатством фасадов вилл.

Далее мы держим путь в бело-голубой город 🏙️ романтиков, влюбленных, писателей и художников, который расположен на самой высокой точке столицы (130 метров над уровнем моря) и носит имя Сиди-Бу-Саид. Непременно вы слышали об этом райском солнечном уголке, построенном в арабоандалусийском архитектурном решении с видом на лазурное побережье Средиземного моря 🌊. Вы сможете поторговаться на узких базарных улочках, воодушевиться талантом местных художников. Там же находится одно из известнейших мест, где побывали многие знаменитости, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии 📸 с автографами на стенах. Это Кафе-Де Натт, где в устроившись уютно в прохладном зале вы отведаете традиционный тунисский зеленый чай с кедровыми орешками.

В заключение вас ожидает посещение музея Бардо, где хранится самая богатая коллекция римской мозаики и античной скульптуры разных периодов. Римская мозаика — это напольные картины из разноцветных мраморных кусочков, на которых изображались картины жизни того или иного периода. Со всей страны были сюда привозят уникальные экспонаты археологических находок.