Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид — музей Бардо

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Гид S.
Гид S. – Гид из Хаммамета
Экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям Туниса и его окрестностям.

Вы познакомитесь с историей 📖 города, узнаете о традициях и культуре страны, почувствуете арабский колорит и насладитесь великолепными пейзажами.

Гид расскажет о судьбе Карфагена — финикийского и римского, покажет живописный Сиди-бу-Саид с его виллами и удивительный Тунис — город 🏙️ разных стилей, эпох и ощущений.

Также вы посетите Национальный музей 🖼 Бардо.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $98.49 за человека

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Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид — музей Бардо
Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид — музей Бардо
Интересная экскурсия ⛳ по знаковым достопримечательностям города Тунис и его окрестностей, во время которой мы познакомимся с историей 📖 и современностью, увидим великолепные пейзажи и почувствуем арабский колорит, узнаем о традициях и культуре страны. Древний Карфаген — финикийский и римский, живописный Сиди-бу-Саид с его очаровательными бело-синими виллами, говорливая медина по соседству с респектабельной центральной улицей города Тунис — удивительное смешение стилей, эпох и ощущений и крупнейшая коллекция римских мозаик в Национальном музее Бардо.
Экскурсия начинается в Карфагене, который по настойчивым рекомендациям римского сенатора Катона («Ceterum censeo Carthaginem esse delendam») был разрушен — чтобы спустя сто лет возродиться в ещё большем величии. Холм Бирса — легендарное место, где финикийская царица-беглянка Элисса основала «новый город» Карта Хадешт. Здесь мы увидим одни из немногих руин пунического Карфагена — квартал ремесленников, стены которого ещё хранят тысячелетнюю копоть от пожара, уничтожившего Карфаген в ходе Третьей пунической войны. У береговой линии угадываются очертания портов Карфагена — торгового и военного, оснащение которых и по сей день остаётся образцом для подражания. В археологическом музее Карфагена мы увидим предметы быта и искусства древних финикийцев: бритвенные лезвия тончайшей работы, терракотовые бутылочки для кормления младенцев, резьбу по яйцу страуса, а также печальное напоминание о Третьей пунической — глиняные снаряды карфагенян против свинцовых пуль римлян.
От дел военных — к приятной неге отдыха: термы императора Антонина Пия — вторые по величине в Римской империи, расположены у кромки Карфагенского залива. Чтобы дать представление о масштабе конструкции, посередине высится 18-метровая колонна, некогда поддерживающая потолок холодного зала. Мы увидим подземные помещения терм, прекрасные образцы колонн и капителей 2–3 вв. н. э., а также руины древнеримских туалетов-латриний на 80 мест — и делом заняться, и вопросы государственные обсудить!
От терм мы поднимемся к цистернам для воды Маальга, некогда содержащим запасы пресной воды для жителей Карфагена — каждую секунду сюда поступало около 400 литров воды, текущей по 132-километровому акведуку от источника воды у подножия горы ⛰️ Загуан.
Экскурсия продолжается в городке Сиди-бу-Саид, почти невероятно живописном: все дома здесь выкрашены в белый цвет, а ставни и оконные решётки — пронзительно синие. Ярких красок добавляют каскады малиновых бугенвиллей и пышная зелень хвойных деревьев. Со смотровой площадки Сиди-бу-Саида открывается головокружительный вид на акваторию столицы ⭐️ и гавань Карфагена. А ещё мы посетим самое знаменитое кафе страны «На циновках», где некогда придумали ароматный зелёный чай с мятой и кедровыми орешками; здесь же снимались сцены фильма «Анжелика и султан». Заглянуть в повседневную жизнь жителей Сиди-бу-Саида можно в доме-музее семьи Аннаби — здесь множество комнат, в каждой из которых выставлены подлинные документы, фотографии 📸 и личные вещи хозяев дома, а в тенистом внутреннем дворе можно освежиться стаканчиком чая.
Далее мы последуем в современный центр города Тунис, на проспект Хабиба Бургибы, и увидим тунисский Биг Бен — ажурную металлическую башню с часами, Кафедральный собор Святого Павла, драматический театр и колоритный старый город 🏙️ — арабскую медину, где кипит жизнь на узких улочках, а торговцы предлагают сувениры 🎁, антиквариат, картины и статуэтки.
Финальный аккорд нашей экскурсии 🧭 — великолепный музей 🖼 Бардо, где представлена крупнейшая коллекция римских мозаик и артефактов истории страны. Мы узнаем о технике изготовления мозаик и проследим путь художественного совершенствования — от примитивных двухцветных финикийских мозаик к искусно исполненным мозаичным картинам римлян и до мозаик-икон византийского периода. Здесь же представлена одна из самых знаменитых мозаик Туниса — «Вергилий, пишущий Энеиду, в окружении Клио и Мельпомены»: круг истории замкнулся — и мы вновь возвращаемся к легенде о возникновении Карфагена.
Начало и место завершения
🚩 Hammamet
Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид — музей Бардо
Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид — музей Бардо
Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид — музей Бардо

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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