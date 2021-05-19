Всё о Махдии

Полезная информация о Махдии

Что нужно знать о Махдии: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Махдии
06:2136
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇳 Тунис
Название городаМахдия
По-английскиMahdia
Столица регионаМахдия является столицей региона
Население города45 977 чел.
Часовой поясAfrica/Tunis
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Махдия на карте

Поиск и сравнение цен на туры