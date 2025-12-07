Мои заказы

Ванны Антония Карфагенского – экскурсии в Тунисе

Найдено 4 экскурсии в категории «Ванны Антония Карфагенского» в Тунисе на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое путешествие по Тунису
На машине
12 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
12 дек в 07:30
13 дек в 07:30
$440 за всё до 2 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
На машине
12 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Погрузитесь в атмосферу древнего Карфагена, исследуйте живописные улочки Сиди-Бу-Саид и откройте для себя сердце Туниса. История и культура в одном туре
16 фев в 06:00
17 фев в 06:00
$321 за всё до 4 чел.
Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$302 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Туниса
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный трансфер в Тунисе: комфорт и качество
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
16 фев в 00:00
17 фев в 00:00
$150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    7 декабря 2025
    Большое путешествие по Тунису
    Очень понравился сервис и содержание экскурсии. Советую.
  • А
    Александер
    2 ноября 2025
    Большое путешествие по Тунису
    Всё было круто! Советуем.
    Всё было круто! СоветуемВсё было круто! СоветуемВсё было круто! СоветуемВсё было круто! СоветуемВсё было круто! СоветуемВсё было круто! СоветуемВсё было круто! СоветуемВсё было круто! СоветуемВсё было круто! Советуем
  • A
    Anna
    29 октября 2025
    Большое путешествие по Тунису
    Оперативная, информативная и хорошо организованная экскурсия (даже со свободным временем) с приятным и знающим гидом
  • Д
    Денис
    30 сентября 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Даже нет смысла всё описывать, потому что всё соответствовало описанию тура (там очень подробно и полностью всё правдиво), так что просто читайте описание) Юсеф, спасибо)
  • М
    Марина
    24 сентября 2025
    Большое путешествие по Тунису
    Смело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужно было забрать из разных
    читать дальше

    отелей, более того, из разных городов: из Сусса и Хаммамета. Всё прошло как говорится "без сучка, без задоринки"! Теперь про саму экскурсию: всё как и было заявлено в описании. Нам всем Очень понравилось! Тунис прекрасен! Даже небольшой дождь, который застал нас в Сиди Бу Саид, не подмочил наши впечатления! Отдельный респект нашему гиду Алексею! Очень было интересно его слушать, мы все в восторге! Спасибо большое!

    Смело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужноСмело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужно
  • В
    Вячеслав
    23 августа 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Огромное благодарность Юсефу, что показал нам Тунис с разных сторон
    Экскурсия была увлекательная и насыщенная
  • М
    Мария
    9 августа 2025
    Большое путешествие по Тунису
    Были на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. Мы посмотрели. Развалины Карфагена, римские
    читать дальше

    купальни. Больше всего восхитил Сиди-Бу-Саид, его белые стены и голубые окна и крыши очень радуют глаз (похожи на Санторини). Путешествие заняло около 8,5 часов, с перерывами на обед и вкусный чай с кедровыми орешками, с 08.00 до 16.30., удобный автобус, было достаточно времени для каждой локации, очень много интересной информации. 10/10. Спасибо большое!

    Были на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. МыБыли на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. МыБыли на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. МыБыли на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. МыБыли на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. МыБыли на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. МыБыли на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. Мы
  • И
    Ирина
    1 августа 2025
    Большое путешествие по Тунису
    Отличная экскурсия! Всем очень советуем! Наш гид Самир рассказал, показал много интересного, Музей Бордо, где много мозаик, каждая рассказывает о
    читать дальше

    каком-то событии, Самир помог нам увидеть это. Потом Медина Туниса, Восточный базар. Очень вкусный обед в ресторане на берегу моря. Карфаген, каждый слышал о нем со школы, вот мы увидели. Потом бело-голубой город Си-ди абу Саид, в кафе, которому больше 100 лет мы пили чай с кедровыми орешками. Обязательно поезжайте на эту экскурсию!

  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Наше путешествие с Юсефом прошло замечательно. В течение дня мы посетили прекрасный город Сиди-Бу-Саид, фотографии получились просто вау, так как
    читать дальше

    Юсеф выбирал правильные локации, далее был исторический Карфаген, потом город Тунис. Впечатления от экскурсии остались исключительно положительные. Юсеф отзывчивый человек, готовый оказать помощь в решении текущих вопросов, кстати, прекрасно говорит по-русски👌 и да, отличный фотограф. Однозначно рекомендуем 👍

  • А
    Анна
    28 июля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Заказывала экскурсию для родителей и племянников (6 и 13 лет).
    Все вернулись очень довольные, с море положительных эмоций!!
    Поездка прошла на комфортабельном автомобиле. Очень содержательный рассказ об истории государства и особенностях современной жизни в Тунисе 👍

    Спасибо большое Юсефу за впечатления!
    Заказывала экскурсию для родителей и племянников (6 и 13 лет)Заказывала экскурсию для родителей и племянников (6 и 13 лет)
  • М
    Маргарита
    18 июля 2025
    Большое путешествие по Тунису
    Спасибо за экскурсию! Все было организовано на высоком уровне. Немного не хватило исторической информации. Рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    5 июля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    04.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном автомобиле, кондиционер работал хорошо,
    читать дальше

    Юсеф очень внимательный и аккуратный водитель. Рассказывал ненавящего, на все вопросы отвечал. Показывал все самые интересные локации, фотографировал, давал свободное время, когда мы об этом просили. Учел все наши пожелания, нашел подход к детям! Однозначно рекомендуем Юсефа в качестве гида!

    04.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном04.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном04.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном04.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном04.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном
  • И
    Ирина
    29 июня 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Ездили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025г.
    Поездка получилась очень приятной, интересной и не утомительной.
    Маршрут составлен
    читать дальше

    очень удачно, чтобы не жариться под палящим солнцем и избежать пересечений с толпами туристов.
    Юзеф очень доброжелательный, позитивный и внимательный к каждому. Постарался учесть почти все наши дополнительные пожелания - чтобы хотелось увидеть, посетить, услышать, узнать, купить. Волшебным образом появлялось то, о чем стоило только обмолвиться - будь то прохладная вода, зажигалка и даже арбуз)
    Юзеф забрал нас у отеля в Хаммамете, затем мы погуляли по улочкам Сиди-Бу-Саида, зашли в художественную галерею, на смотровую площадку, посетили Карфаген, увидели древнеримские акведук и цистерны, прошлись по улицам и бульварам столицы, посетили Медину. Кроме этого, в течение дня, мы пили чай с восточными сладостями в старинной кофейне, пообедали в ресторанном дворике и охладились от жары с чаем и кофе в уютном кафе Туниса. Юзеф, как гид и переводчик, помог нам купить нужные лекарства в аптеке, а в большом ТЦ финики, кремы, сувениры и быстро простись по брендовым бутикам.
    Если вы хотите услышать рассказ дипломированного историка и посетить музеи, то наверняка лучше найти другой вариант. Ценность данной поездки в том, что мы погрузились в атмосферу Тунисии с ее историей, видами, обычаями, колоритом, неспешными прогулками и чаепитиями. Мы получили Впечатление и Эмоции, а ведь именно это оставляет самый глубокий след в памяти.
    Еще один бонус поездки с Юзефом - это бесплатная «фотосессия в подарок» 😄. Он делает классные фото, так что кадры с вами красивыми на фоне потрясающих красок и видов останутся на ваших телефонах)
    Юзеф, спасибо. Буду советовать друзьям.

    Ездили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025г
  • К
    Кринвальд
    12 июня 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!
    Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!
  • А
    Александр
    11 июня 2025
    Большое путешествие по Тунису
    Карфаген, Ганнибал, Пунические войны - все это знаешь с детства и очень хотелось посмотреть своими глазами места, где происходили события.
    читать дальше

    Гид хорошо знает русский язык, интересно рассказывает, даже для меня, хотя я хорошо знаю историю древнего мира и историю Пунических войн, было в рассказе ряд фактов и информация, которой я не знал. Жаль, что очень мало сохранилось памятников и зданий с тех времён. Тем не менее все равно очень рекомендую.

  • Н
    Надежда
    25 мая 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Экскурсия нам очень понравилась! Были с девятилетним сыном — Юсеф быстро нашёл с ним общий язык. Вместе мы исследовали Карфаген и искали древнюю мозаику☺️ Юсеф — замечательный человек и увлекательный рассказчик. Рекомендую! 👍
    Экскурсия нам очень понравилась! Были с девятилетним сыном — Юсеф быстро нашёл с ним общий языкЭкскурсия нам очень понравилась! Были с девятилетним сыном — Юсеф быстро нашёл с ним общий языкЭкскурсия нам очень понравилась! Были с девятилетним сыном — Юсеф быстро нашёл с ним общий язык
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Прекрасная экскурсия, которая позволила нам увидеть очень разный Тунис …
    Тунис с красочной открытки (и он еще красивее!), Тунис из учебника
    читать дальше

    истории, Тунис мультикультурный и неожиданный. Маршрут экскурсии построен оптимально.
    Юсеф подробно отвечал на все вопросы и очень чутко реагировал на наши пожелания, что сделало экскурсию очень комфортной и запоминающейся. Спасибо!

  • Б
    Богдан
    4 мая 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Всем доброго дня!
    Благодарен команде Tripster и гиду Юсэфу за предоставленную возможность посетить конкретные места в Тунисе, которые не были охвачены
    читать дальше

    предыдущими экскурсиями, но которые нужно было обязательно посетить за время нашего непродолжительного пребывания в стране. Искренняя благодарность Юсэфу за отличное знание русского языка, художественный вкус и массу качественных фотографий, которые мы привезли из этой поездки.
    Очень качественный продукт за более чем разумные деньги.
    Спасибо за полученные положительные эмоции! Рекомендую всем, особенно приезжающим в Тунис впервые.

  • V
    Veronika
    28 апреля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Спасибо огромное Юсефу за отлично проведенный день. Мы узнали много интересного из истории Карфагена. Прогулялись по красивому городу Сиди бу
    читать дальше

    Саид. Посетили местное кафе, где попробовали вкусный мятный чай с орешками. А на закате солнца побывали в одном из красивых мест нашей экскурсии - поселение Берберов. По дороге туда попробовали свежего горячего хлеба из тандыра. Рекомендуем!

  • М
    Мария
    23 апреля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Мы провели на экскурсии отлично время! По нажим желаниям, было исполнено обед- именно в том месте, где мы хотели! Рекомендую Юсефа, но и сами почитайте историю перед поездкой, чтоб быть подготовленными 😉
    Мы провели на экскурсии отлично время! По нажим желаниям, было исполнено обед- именно в том местеМы провели на экскурсии отлично время! По нажим желаниям, было исполнено обед- именно в том месте

Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Ванны Антония Карфагенского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тунисе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большое путешествие по Тунису
  2. Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
  3. Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
  4. Трансфер из аэропорта Туниса
Сколько стоит экскурсия по Тунису в декабре 2025
Сейчас в Тунисе в категории "Ванны Антония Карфагенского" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 440. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Тунисе (Тунис 🇹🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Ванны Антония Карфагенского», 56 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль