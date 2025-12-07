Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
12 дек в 07:30
13 дек в 07:30
$440 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Погрузитесь в атмосферу древнего Карфагена, исследуйте живописные улочки Сиди-Бу-Саид и откройте для себя сердце Туниса. История и культура в одном туре
16 фев в 06:00
17 фев в 06:00
$321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$302 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный трансфер в Тунисе: комфорт и качество
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
16 фев в 00:00
17 фев в 00:00
$150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай7 декабря 2025Очень понравился сервис и содержание экскурсии. Советую.
- ААлександер2 ноября 2025Всё было круто! Советуем.
- AAnna29 октября 2025Оперативная, информативная и хорошо организованная экскурсия (даже со свободным временем) с приятным и знающим гидом
- ДДенис30 сентября 2025Даже нет смысла всё описывать, потому что всё соответствовало описанию тура (там очень подробно и полностью всё правдиво), так что просто читайте описание) Юсеф, спасибо)
- ММарина24 сентября 2025Смело ставлю оценку 5+! Всё прекрасно организовано, менеджер Алла всегда была оперативно на связи. Нас нужно было забрать из разных
- ВВячеслав23 августа 2025Огромное благодарность Юсефу, что показал нам Тунис с разных сторон
Экскурсия была увлекательная и насыщенная
- ММария9 августа 2025Были на индивидуальной экскурсии для 5 взрослых и ребенка 5 лет, нашем гидом был Слим. Мы посмотрели. Развалины Карфагена, римские
- ИИрина1 августа 2025Отличная экскурсия! Всем очень советуем! Наш гид Самир рассказал, показал много интересного, Музей Бордо, где много мозаик, каждая рассказывает о
- ООльга29 июля 2025Наше путешествие с Юсефом прошло замечательно. В течение дня мы посетили прекрасный город Сиди-Бу-Саид, фотографии получились просто вау, так как
- ААнна28 июля 2025Заказывала экскурсию для родителей и племянников (6 и 13 лет).
Все вернулись очень довольные, с море положительных эмоций!!
Поездка прошла на комфортабельном автомобиле. Очень содержательный рассказ об истории государства и особенностях современной жизни в Тунисе 👍
Спасибо большое Юсефу за впечатления!
- ММаргарита18 июля 2025Спасибо за экскурсию! Все было организовано на высоком уровне. Немного не хватило исторической информации. Рекомендуем!
- ААнастасия5 июля 202504.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном автомобиле, кондиционер работал хорошо,
- ИИрина29 июня 2025Ездили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025г.
Поездка получилась очень приятной, интересной и не утомительной.
Маршрут составлен
- ККринвальд12 июня 2025Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!
- ААлександр11 июня 2025Карфаген, Ганнибал, Пунические войны - все это знаешь с детства и очень хотелось посмотреть своими глазами места, где происходили события.
- ННадежда25 мая 2025Экскурсия нам очень понравилась! Были с девятилетним сыном — Юсеф быстро нашёл с ним общий язык. Вместе мы исследовали Карфаген и искали древнюю мозаику☺️ Юсеф — замечательный человек и увлекательный рассказчик. Рекомендую! 👍
- ТТатьяна10 мая 2025Прекрасная экскурсия, которая позволила нам увидеть очень разный Тунис …
Тунис с красочной открытки (и он еще красивее!), Тунис из учебника
- ББогдан4 мая 2025Всем доброго дня!
Благодарен команде Tripster и гиду Юсэфу за предоставленную возможность посетить конкретные места в Тунисе, которые не были охвачены
- VVeronika28 апреля 2025Спасибо огромное Юсефу за отлично проведенный день. Мы узнали много интересного из истории Карфагена. Прогулялись по красивому городу Сиди бу
- ММария23 апреля 2025Мы провели на экскурсии отлично время! По нажим желаниям, было исполнено обед- именно в том месте, где мы хотели! Рекомендую Юсефа, но и сами почитайте историю перед поездкой, чтоб быть подготовленными 😉
Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Ванны Антония Карфагенского»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тунисе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Тунису в декабре 2025
Сейчас в Тунисе в категории "Ванны Антония Карфагенского" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 440. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Тунисе (Тунис 🇹🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Ванны Антония Карфагенского», 56 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль