Все экскурсии в Тунисе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тунисе – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от $220. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тунисе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Тунисе на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
$312.5
за 1-4 чел.
Тунис и Карфаген
Вас ждет насыщенная программа с посещением знаменитого Карфагена и музей при раскопках, яркого города...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
11ч
€230
за 1-5 чел.
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Вдохновиться городом поэтов, увидеть длиннейший акведук Античности и зайти в гости к берберам
Индивидуальная экскурсия
8ч
€220
за 1-4 чел.
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
Индивидуальный тур
13ч
€600
за 1-4 чел.
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Пожалуй, одна из самых завораживающих поездок в мире…
Последние отзывы «Экскурсии Туниса»
- ООлеся26 октября 2021Отличная экскурсия, замечательный маршрут. Зигван в тумане это что то потустороннее. Спасибо Юсеф, мы были рады провести с тобой это отличный день, даже небольшой дождь нам не помешал!
- ААлександр13 октября 2021Собираясь в Тунис компанией из 4 человек, мы планировали обязательно съездить в Сахару. При этом, желательно не с автобусной экскурсией с большим коллективом, а только вчетвером. Такой вариант нашелся на этом сайте - индивидуальная экскурсия для 1-4 человек. То, что надо! Обратившись с вопросом об экскурсии через сайт, я сразу же получил ответ от Татьяны, с которой мы договорились о дне экскурсии. Приехав в гостиницу, мы уточнили все подробности, в том числе и время выезда. Выезжали рано - в 4 часа утра, чтобы больше времени провести в пустыне. Когда мы подошли на место встречи, Юсеф нас уже ждал. Мы вполне нормально разместились в семиместной Тойоте Аванза и двинулись в неблизкий путь. Не буду останавливаться на подробностях, всё было замечательно! Юсеф показал страну и рассказал о ней то, о чем вряд ли можно узнать из стандартной экскурсии. Вкуснейший кофе, национальные блюда, финики, только что срезанные с пальмы, вкуснее которых ничего нет, танцы под музыку на соляном озере в лучах заходящего солнца и, конечно, доброжелательнейшее отношение к нам и самого Юсефа, и всех, с кем мы встречались по дороге. Кроме того, Юсеф - замечательный и аккуратный водитель, что очень важно, учитывая расстояние, которое мы проехали за два дня. В общем - 5 с плюсом!
- Отзыв на: Карфаген — Сиди-Бу-Саид — ТунисJJulia19 сентября 2020Огромное спасибо Вам- Татьяна и Юсиф. За день в Тунисе, за Ваше внимание и заботу. Именно рассказ о Вас и увиденном и услышвнном увезем мы в Эстонию! Продолжайте показывать людям местный туризм! Мы насточтельно рекомендуем Ваши экскурсии, корректность и позитив! Удачи Вам ребята!
- Отзыв на: Карфаген — Сиди-Бу-Саид — ТунисИИрина1 сентября 2019Большая благодарность Юсефу, который провел с нами прекрасную экскурсию. Он действительно любит свою страну и надо с такими людьми исследовать новые места. Его русский язык прекрасен, он разговаривает на правильном красивом языке, а не на сленге. Удивительно, что он разговаривает на русском лучше и правильнее, чем наши эмигранты (мы часто пользуемся услугами частных, русских по происхождению, гидов в разных странах) Я предлагала мужу поехать на экскурсию в Сахару, но он категорически отказывался, но сказал, что с Юсефом следующий раз поедет. Он смог показать нам то, что не увидишь, путешествуя в автобусе на 45 человек. Надеюсь, мы еще вернемся в Тунис и поедем с Вами на экскурсию. Спасибо Вам большое. Ирина, Иван и решившаяся с нами на экскурсию Наталья.