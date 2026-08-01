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задавать вопросы на которые гид отвечал и пока ехали очень многое узнали. Дорога из отеля до первого города заняла больше 2 часов, но они очень быстро пролетели благодаря гиду. Бело-синий город нас сразу покорил, Юсиф помог нам сделать красочные фотография и показал топовые места в городе. Исторический Карфаген очень необычный, там мы погрузились в историю Туниса, также увидели столицу и необычное поселение в скале. Успели купить оливковое масло и оливки по хорошем ценам и получили море впечатлений. Эта экскурсия стоит того чтобы узнать Тунис!