Отзыв на: Двухдневное путешествие в магическую Сахару

А Александр 5

Собираясь в Тунис компанией из 4 человек, мы планировали обязательно съездить в Сахару. При этом, желательно не с автобусной экскурсией с большим коллективом, а только вчетвером. Такой вариант нашелся на этом сайте - индивидуальная экскурсия для 1-4 человек. То, что надо! Обратившись с вопросом об экскурсии через сайт, я сразу же получил ответ от Татьяны, с которой мы договорились о дне экскурсии. Приехав в гостиницу, мы уточнили все подробности, в том числе и время выезда. Выезжали рано - в 4 часа утра, чтобы больше времени провести в пустыне. Когда мы подошли на место встречи, Юсеф нас уже ждал. Мы вполне нормально разместились в семиместной Тойоте Аванза и двинулись в неблизкий путь. Не буду останавливаться на подробностях, всё было замечательно! Юсеф показал страну и рассказал о ней то, о чем вряд ли можно узнать из стандартной экскурсии. Вкуснейший кофе, национальные блюда, финики, только что срезанные с пальмы, вкуснее которых ничего нет, танцы под музыку на соляном озере в лучах заходящего солнца и, конечно, доброжелательнейшее отношение к нам и самого Юсефа, и всех, с кем мы встречались по дороге. Кроме того, Юсеф - замечательный и аккуратный водитель, что очень важно, учитывая расстояние, которое мы проехали за два дня. В общем - 5 с плюсом!