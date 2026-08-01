Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Погрузитесь в атмосферу древнего Карфагена, исследуйте живописные улочки Сиди-Бу-Саид и откройте для себя сердце Туниса. История и культура в одном туре
10 авг в 07:00
11 авг в 06:00
от $360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Большое путешествие по Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от $465 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Тунисе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Три жемчужины Туниса
Начало: Ваш отель в Тунисе
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Туниса
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
10 авг в 16:00
11 авг в 00:00
от $200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Карфаген - Тунис с музеем Бардо
Начало: Ваш отель в Тунисе
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$310 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Эль-Джем и Кайруан: путешествие сквозь века
Начало: Тунис, ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 2 чел.
Туристов в Тунисе привлекает Средиземное море. Отдыхающие наслаждаются белоснежным пляжем, загорают под финиковыми пальмами, встречают закаты. Также в городе есть достопримечательности, которые имеют богатую историю. Вы можете культурно обогатиться в Тунисе, забронировав интересные экскурсии в нашем каталоге на сайте. Посетите популярные достопримечательности, имеющие богатую историю. Сходите в современные музеи и развлекательные центры с семьей, друзьями или второй половинкой. Познакомьтесь с местной архитектурой, которая впитала в себя историю и культуру других стран
Тунис — место, в котором сохранена древняя архитектура и традиции. Оно сочетает в себе культуру разных стран. Покупайте экскурсию в Тунис, если хотите отдохнуть у побережья Средиземного моря, увидеть старинную архитектуру и отведать местные блюда. Погрузитесь в историю этих мест, прогуляйтесь по руинам и улицам древних городов
Последние отзывы на экскурсии
Юсеф - красавчик. Всё чётко и по делу. Много разных и интересных мест. Закончили раньше обозначенного времени, но посетили все заявленные места (и даже больше) без спешки и в комфортном для себя режиме. Рекомендую.
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Рекомендую эту экскурсию на все 1000%! Незабываемые впечатления, красивые места и много интересной информации. Как только зашли в машину, начали
+13
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Г
Эта экскурсия очень понравилась: доброжелательный экскурсовод, много информации, при этом ее подает не избито. Юсеф прислушивался к наши пожеланиям. Наш день прошел интересно и насыщенно. Благодарим!
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Т
Понравилось абсолютно все! Хотелось бы поблагодарить гида Наталью и водителя Монджи. Путешествие с ними было невероятно веселое и интересное! Очень рекомендую
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Е
Наталья была нашим гидом! Получили огромное удовольствие от экскурсии! Очень интересно, активно, позитивно! 7 часов-на одном дыхании! Спасибо!!! Водителю тоже отдельное спасибо, с хорошим чувством юмора! Рекомендую. Не пожалеете
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С
Невероятно красивое путешествие.
Юссеф - прекрасный гид
Юссеф - прекрасный гид
+4
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О
Водитель просто классный! Поездка прошла гладко без заминок. Машина была чистая и аккуратно вёл себя за рулём.
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Мы прекрасно провели время. Спасибо за экскурсию.
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М
Развалины Карфагена и прочие древности осмотрены, с комментариями местных экскурсоводов, узнали местные особенности и интересные факты. По рынку прошлись. Красивые
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В
Водитель был просто отличным — всегда внимательный и энергичный, большое спасибо!
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Всего 74 отзыва в Тунисе
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Ответы на вопросы от путешественников по Тунису
Самые популярные экскурсии в Тунисе
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Сколько стоит экскурсия по Тунису в августе 2026
Сейчас в Тунисе можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 80 до 465. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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