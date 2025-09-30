Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
$440 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Погрузитесь в атмосферу древнего Карфагена, исследуйте живописные улочки Сиди-Бу-Саид и откройте для себя сердце Туниса. История и культура в одном туре
16 фев в 06:00
17 фев в 06:00
$321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$302 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис30 сентября 2025Всё прошло отлично, у Юсефа можно поменять валюту на местную (в разумных пределах конечно), по пути захотели покупаться, пошел на встречу, искупались в тихом места) полностью всё соответствует описанию.
- ДДенис30 сентября 2025Даже нет смысла всё описывать, потому что всё соответствовало описанию тура (там очень подробно и полностью всё правдиво), так что просто читайте описание) Юсеф, спасибо)
- ВВячеслав23 августа 2025Огромное благодарность Юсефу, что показал нам Тунис с разных сторон
Экскурсия была увлекательная и насыщенная
- ООльга29 июля 2025Наше путешествие с Юсефом прошло замечательно. В течение дня мы посетили прекрасный город Сиди-Бу-Саид, фотографии получились просто вау, так как
- ААнна28 июля 2025Заказывала экскурсию для родителей и племянников (6 и 13 лет).
Все вернулись очень довольные, с море положительных эмоций!!
Поездка прошла на комфортабельном автомобиле. Очень содержательный рассказ об истории государства и особенностях современной жизни в Тунисе 👍
Спасибо большое Юсефу за впечатления!
- ААнастасия5 июля 202504.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном автомобиле, кондиционер работал хорошо,
- ИИрина29 июня 2025Ездили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025г.
Поездка получилась очень приятной, интересной и не утомительной.
Маршрут составлен
- ККринвальд12 июня 2025Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!
- ННадежда25 мая 2025Экскурсия нам очень понравилась! Были с девятилетним сыном — Юсеф быстро нашёл с ним общий язык. Вместе мы исследовали Карфаген и искали древнюю мозаику☺️ Юсеф — замечательный человек и увлекательный рассказчик. Рекомендую! 👍
- ТТатьяна10 мая 2025Прекрасная экскурсия, которая позволила нам увидеть очень разный Тунис …
Тунис с красочной открытки (и он еще красивее!), Тунис из учебника
- ББогдан4 мая 2025Всем доброго дня!
Благодарен команде Tripster и гиду Юсэфу за предоставленную возможность посетить конкретные места в Тунисе, которые не были охвачены
- ООксана1 мая 2025Юсеф сделал наше путешествие по-настоящему незабываемым! Мы влюбились в очаровательный Сиди-Бу-Саид с его сине-белыми улочками, где пили вкуснейший чай в
- VVeronika28 апреля 2025Спасибо огромное Юсефу за отлично проведенный день. Мы узнали много интересного из истории Карфагена. Прогулялись по красивому городу Сиди бу
- ММария23 апреля 2025Мы провели на экскурсии отлично время! По нажим желаниям, было исполнено обед- именно в том месте, где мы хотели! Рекомендую Юсефа, но и сами почитайте историю перед поездкой, чтоб быть подготовленными 😉
- ИИрина14 ноября 2024Благодарим Юсефа за экскурсию! Благодаря ему, мы увидели разные и интересные локации Туниса, красоту средиземноморской природы и уютные улочки, а также колорит столицы. Рекомендую данную экскурсию.
- ААнна10 октября 2024хорошая экскурсия для знакомства с городами Туниса. Юсеф хороший рассказчик и собеседник, не перегружает информацией. попробовали вкусную тунисскую шаурму, кактус)
- ККсения8 октября 2024Нам очень понравился гид Юсеф.
Во первых он прекрасно говорит по-русски. Кроме того он учитывает все пожелания-"удовлетворил" все наши туристические хотелки.
Что
- ЛЛена11 августа 2024Замечательная экскурсия. Очень уютная, спокойная, интересная и насыщенная. Юсеф отлично говорит по русски. Готов подстроить экскурсию под запрос. Удачно избегает
- ААнастасия5 августа 2024Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️
Получили много приятных впечатлений и красивых фотографий 😌
- TTatiana28 июня 2024В июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида Юсефа. Очень довольны экскурсией. За
Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Город Сиди-Бу-Саид»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тунисе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тунису в декабре 2025
Сейчас в Тунисе в категории "Город Сиди-Бу-Саид" можно забронировать 3 экскурсии от 302 до 440. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Тунисе (Тунис 🇹🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Город Сиди-Бу-Саид», 56 ⭐ отзывов, цены от $302. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль