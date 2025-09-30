Мои заказы

Город Сиди-Бу-Саид – экскурсии в Тунисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Город Сиди-Бу-Саид» в Тунисе на русском языке, цены от $302. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое путешествие по Тунису
На машине
12 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
$440 за всё до 2 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
На машине
12 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Погрузитесь в атмосферу древнего Карфагена, исследуйте живописные улочки Сиди-Бу-Саид и откройте для себя сердце Туниса. История и культура в одном туре
16 фев в 06:00
17 фев в 06:00
$321 за всё до 4 чел.
Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$302 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    30 сентября 2025
    Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Всё прошло отлично, у Юсефа можно поменять валюту на местную (в разумных пределах конечно), по пути захотели покупаться, пошел на встречу, искупались в тихом места) полностью всё соответствует описанию.
  • Д
    Денис
    30 сентября 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Даже нет смысла всё описывать, потому что всё соответствовало описанию тура (там очень подробно и полностью всё правдиво), так что просто читайте описание) Юсеф, спасибо)
  • В
    Вячеслав
    23 августа 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Огромное благодарность Юсефу, что показал нам Тунис с разных сторон
    Экскурсия была увлекательная и насыщенная
  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Наше путешествие с Юсефом прошло замечательно. В течение дня мы посетили прекрасный город Сиди-Бу-Саид, фотографии получились просто вау, так как
    читать дальше

    Юсеф выбирал правильные локации, далее был исторический Карфаген, потом город Тунис. Впечатления от экскурсии остались исключительно положительные. Юсеф отзывчивый человек, готовый оказать помощь в решении текущих вопросов, кстати, прекрасно говорит по-русски👌 и да, отличный фотограф. Однозначно рекомендуем 👍

  • А
    Анна
    28 июля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Заказывала экскурсию для родителей и племянников (6 и 13 лет).
    Все вернулись очень довольные, с море положительных эмоций!!
    Поездка прошла на комфортабельном автомобиле. Очень содержательный рассказ об истории государства и особенностях современной жизни в Тунисе 👍

    Спасибо большое Юсефу за впечатления!
    Заказывала экскурсию для родителей и племянников (6 и 13 лет)Заказывала экскурсию для родителей и племянников (6 и 13 лет)
  • А
    Анастасия
    5 июля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    04.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном автомобиле, кондиционер работал хорошо,
    читать дальше

    Юсеф очень внимательный и аккуратный водитель. Рассказывал ненавящего, на все вопросы отвечал. Показывал все самые интересные локации, фотографировал, давал свободное время, когда мы об этом просили. Учел все наши пожелания, нашел подход к детям! Однозначно рекомендуем Юсефа в качестве гида!

    04.07.25г. ездили на индивидуальную экскурсию с Юсефом. Гид профессионально выполнил свою работу. Экскурсия прошла в комфортабельном автомобиле, кондиционер работал хорошо,
    читать дальше

    Юсеф очень внимательный и аккуратный водитель. Рассказывал ненавящего, на все вопросы отвечал. Показывал все самые интересные локации, фотографировал, давал свободное время, когда мы об этом просили. Учел все наши пожелания, нашел подход к детям! Однозначно рекомендуем Юсефа в качестве гида!
  • И
    Ирина
    29 июня 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Ездили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025г.
    Поездка получилась очень приятной, интересной и не утомительной.
    Маршрут составлен
    читать дальше

    очень удачно, чтобы не жариться под палящим солнцем и избежать пересечений с толпами туристов.
    Юзеф очень доброжелательный, позитивный и внимательный к каждому. Постарался учесть почти все наши дополнительные пожелания - чтобы хотелось увидеть, посетить, услышать, узнать, купить. Волшебным образом появлялось то, о чем стоило только обмолвиться - будь то прохладная вода, зажигалка и даже арбуз)
    Юзеф забрал нас у отеля в Хаммамете, затем мы погуляли по улочкам Сиди-Бу-Саида, зашли в художественную галерею, на смотровую площадку, посетили Карфаген, увидели древнеримские акведук и цистерны, прошлись по улицам и бульварам столицы, посетили Медину. Кроме этого, в течение дня, мы пили чай с восточными сладостями в старинной кофейне, пообедали в ресторанном дворике и охладились от жары с чаем и кофе в уютном кафе Туниса. Юзеф, как гид и переводчик, помог нам купить нужные лекарства в аптеке, а в большом ТЦ финики, кремы, сувениры и быстро простись по брендовым бутикам.
    Если вы хотите услышать рассказ дипломированного историка и посетить музеи, то наверняка лучше найти другой вариант. Ценность данной поездки в том, что мы погрузились в атмосферу Тунисии с ее историей, видами, обычаями, колоритом, неспешными прогулками и чаепитиями. Мы получили Впечатление и Эмоции, а ведь именно это оставляет самый глубокий след в памяти.
    Еще один бонус поездки с Юзефом - это бесплатная «фотосессия в подарок» 😄. Он делает классные фото, так что кадры с вами красивыми на фоне потрясающих красок и видов останутся на ваших телефонах)
    Юзеф, спасибо. Буду советовать друзьям.

    Ездили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025гЕздили с Юзефом на экскурсию компанией из 4х человек в июне 2025г
  • К
    Кринвальд
    12 июня 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!
    Прошло всё отлично! Очень советуем экскурсию и обратиться именно к Юсефу! Очень добрый, интересный человек, с хорошим чувством юмора!
  • Н
    Надежда
    25 мая 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Экскурсия нам очень понравилась! Были с девятилетним сыном — Юсеф быстро нашёл с ним общий язык. Вместе мы исследовали Карфаген и искали древнюю мозаику☺️ Юсеф — замечательный человек и увлекательный рассказчик. Рекомендую! 👍
    Экскурсия нам очень понравилась! Были с девятилетним сыном — Юсеф быстро нашёл с ним общий язык. Вместе мы исследовали Карфаген и искали древнюю мозаику☺️ Юсеф — замечательный человек и увлекательный рассказчик. Рекомендую! 👍
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Прекрасная экскурсия, которая позволила нам увидеть очень разный Тунис …
    Тунис с красочной открытки (и он еще красивее!), Тунис из учебника
    читать дальше

    истории, Тунис мультикультурный и неожиданный. Маршрут экскурсии построен оптимально.
    Юсеф подробно отвечал на все вопросы и очень чутко реагировал на наши пожелания, что сделало экскурсию очень комфортной и запоминающейся. Спасибо!

  • Б
    Богдан
    4 мая 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Всем доброго дня!
    Благодарен команде Tripster и гиду Юсэфу за предоставленную возможность посетить конкретные места в Тунисе, которые не были охвачены
    читать дальше

    предыдущими экскурсиями, но которые нужно было обязательно посетить за время нашего непродолжительного пребывания в стране. Искренняя благодарность Юсэфу за отличное знание русского языка, художественный вкус и массу качественных фотографий, которые мы привезли из этой поездки.
    Очень качественный продукт за более чем разумные деньги.
    Спасибо за полученные положительные эмоции! Рекомендую всем, особенно приезжающим в Тунис впервые.

  • О
    Оксана
    1 мая 2025
    Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Юсеф сделал наше путешествие по-настоящему незабываемым! Мы влюбились в очаровательный Сиди-Бу-Саид с его сине-белыми улочками, где пили вкуснейший чай в
    читать дальше

    историческом кафе. Древний Зигван поразил нас величественными руинами и потрясающими видами, а в берберском Такруне мы окунулись в атмосферу традиционного быта.

    Но больше всего нас тронула забота Юсефа! Он бережно помогал нам и нашему ребенку - буквально носил доску на руках по сложным участкам. Холодная вода в жару это лучшее, что может быть, Юсеф выбрал отличное кафе с вкуснейшей едой и прекрасным видом. А какие потрясающие фото и видео он нам сделал! Это теперь наши самые ценные воспоминания о поездке.

    Юсеф - не просто профессионал, а душевный и внимательный человек. Его знания, забота и искренняя улыбка сделали наше путешествие по-настоящему особенным. Обязательно будем рекомендовать его всем друзьям!

  • V
    Veronika
    28 апреля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Спасибо огромное Юсефу за отлично проведенный день. Мы узнали много интересного из истории Карфагена. Прогулялись по красивому городу Сиди бу
    читать дальше

    Саид. Посетили местное кафе, где попробовали вкусный мятный чай с орешками. А на закате солнца побывали в одном из красивых мест нашей экскурсии - поселение Берберов. По дороге туда попробовали свежего горячего хлеба из тандыра. Рекомендуем!

  • М
    Мария
    23 апреля 2025
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Мы провели на экскурсии отлично время! По нажим желаниям, было исполнено обед- именно в том месте, где мы хотели! Рекомендую Юсефа, но и сами почитайте историю перед поездкой, чтоб быть подготовленными 😉
    Мы провели на экскурсии отлично время! По нажим желаниям, было исполнено обед- именно в том месте, где мы хотели! Рекомендую Юсефа, но и сами почитайте историю перед поездкой, чтоб быть подготовленными 😉
  • И
    Ирина
    14 ноября 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Благодарим Юсефа за экскурсию! Благодаря ему, мы увидели разные и интересные локации Туниса, красоту средиземноморской природы и уютные улочки, а также колорит столицы. Рекомендую данную экскурсию.
  • А
    Анна
    10 октября 2024
    Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    хорошая экскурсия для знакомства с городами Туниса. Юсеф хороший рассказчик и собеседник, не перегружает информацией. попробовали вкусную тунисскую шаурму, кактус)
    читать дальше

    в начале экскурсионного дня не повезло с погодой, выезжали с Набеля и был сильный ливень, но в течение дня по мере наших передвижений по городам нам удавалось уезжать от дождей, так как Юсеф смотрел прогнозы погоды и мы ехали туда, где дождя нет. было пасмурно, но без изнуряющей жары и духоты.
    экскурсию и гида Юсефа однозначно рекомендуем 👍🏼😉

    хорошая экскурсия для знакомства с городами Туниса. Юсеф хороший рассказчик и собеседник, не перегружает информацией. попробовали вкусную тунисскую шаурму, кактус)
    читать дальше

    в начале экскурсионного дня не повезло с погодой, выезжали с Набеля и был сильный ливень, но в течение дня по мере наших передвижений по городам нам удавалось уезжать от дождей, так как Юсеф смотрел прогнозы погоды и мы ехали туда, где дождя нет. было пасмурно, но без изнуряющей жары и духоты.
    экскурсию и гида Юсефа однозначно рекомендуем 👍🏼😉
  • К
    Ксения
    8 октября 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Нам очень понравился гид Юсеф.
    Во первых он прекрасно говорит по-русски. Кроме того он учитывает все пожелания-"удовлетворил" все наши туристические хотелки.
    Что
    читать дальше

    касается содержания экскурсии-вы не услышите длинных исторических трактатов, поэтому если вы хотите именно классическую экскурсию, то вам этот вариант не подойдёт. Если же хочется спокойный тур, в хорошей компании общительного местного, на индивидуальном автомобиле, с учетом всех пожеланий, то это именно то, что вы ищете.
    Очень рекомердуем добавить в маршрут берберский городок, там на закате очень красиво и вообще как для нас, то это был гвоздь программы!
    Спасибо Юсеф!

    Нам очень понравился гид ЮсефНам очень понравился гид ЮсефНам очень понравился гид ЮсефНам очень понравился гид ЮсефНам очень понравился гид ЮсефНам очень понравился гид ЮсефНам очень понравился гид Юсеф
  • Л
    Лена
    11 августа 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Замечательная экскурсия. Очень уютная, спокойная, интересная и насыщенная. Юсеф отлично говорит по русски. Готов подстроить экскурсию под запрос. Удачно избегает
    читать дальше

    скопления туристов и групп. Особенно понравилось в горах, берберские города, заброшенный и действующий.
    Мы очень довольны. Успели посмотреть даже больше, чем планировали. Рекомендуем. Спасибо!

    Замечательная экскурсия. Очень уютная, спокойная, интересная и насыщенная. Юсеф отлично говорит по русски. Готов подстроить экскурсию
  • А
    Анастасия
    5 августа 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️
    Получили много приятных впечатлений и красивых фотографий 😌
    Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️
    Получили много приятных впечатлений и красивых фотографий 😌
  • T
    Tatiana
    28 июня 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    В июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида Юсефа. Очень довольны экскурсией. За
    читать дальше

    день увидели все достопримечательности . Юсеф очень хорошо начал маршрут с Сиди Бу Саид и постепенно мы переезжали в Тунис, Карфаген. Море хороших впечатлений и от экскурсии и от Юсефа. Подсказал где можно выпить напитков и изумительного чая с миндалём. Позже заехали в хорошее кафе покушать. Помог с покупками, подсказал где купить, перевел всё. Отлично говорит на русском языке. Спасибо большое за отличную атмосферу.

    В июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида Юсефа. Очень довольны экскурсией. За
    читать дальше

    день увидели все достопримечательности . Юсеф очень хорошо начал маршрут с Сиди Бу Саид и постепенно мы переезжали в Тунис, Карфаген. Море хороших впечатлений и от экскурсии и от Юсефа. Подсказал где можно выпить напитков и изумительного чая с миндалём. Позже заехали в хорошее кафе покушать. Помог с покупками, подсказал где купить, перевел всё. Отлично говорит на русском языке. Спасибо большое за отличную атмосферу.

