Возле античных развалин вы услышите легенду об основательнице города — царице Дидоне — и проследите путь, который он прошел со времен финикийских мореплавателей до наших дней. Вы узнаете о периоде, когда город был политическим центром западного Средиземноморья и крупнейшей морской державой. Я расскажу о знаменитых Пунических войнах с римлянами, а также византийских и арабских завоеваниях. Большинство памятников разрушены, поэтому вы сможете взглянуть лишь на немногие руины, однако атмосферу древности здесь ничто не нарушает! Вы осмотрите термы Антония Пия — крупнейшие римские бани в Северной Африке — и виллы знатных карфагенян, где мы подробно поговорим о жизни, быте и экономике античных цивилизаций.
Частица Греции в Тунисе: Сиди-Бу-Саид
Бело-голубые тона домов, колоритные улочки и цветущая зелень Сиди-Бу-Саид давно полюбились кинематографистам (здесь, например, снимали одну из частей саги «Анжелика и Султан»), писателям и поэтам, приезжающим за эстетическим наслаждением от видов, запахов и неповторимой кухни. На прогулке вы узнаете, почему здесь не найти двух одинаковых дверей и как устроен быт местных, а также взглянете на фантастическую панораму Тунисского залива и, при желании, отведаете традиционный тунисский зеленый чай с кедровыми орешками, который готовят в местном кафе уже более 300 лет!
Центральная улица столицы
В финальной части путешествия вы нанесете короткий визит в саму столицу, где пройдетесь по главной улице Туниса — авеню Хабиба Бургибы. Здесь я познакомлю вас с современными постройками, отражающими слияние европейской и арабской культур. С июля по октябрь прогулки по городу невозможны из-за труднопереносимой жары. Мы либо проезжаем по улице без остановок (осмотр объектов из окна автомобиля), либо исключаем этот пункт программы, увеличив время на осмотр других достопримечательностей.
Организационные детали
К сожалению, эта экскурсия не проводится для путешественников с круизных лайнеров
В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером, услуги гида-водителя, билеты в исторические места
Обед не включён в стоимость, но в программе на него выделено время (стоимость на человека, в среднем, составляет 5-6$).
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу для вас я или моя коллега
Рекомендованное время начала экскурсии — 7 утра, чтобы вы могли в комфортном режиме посмотреть часть достопримечательностей до палящей жары
Средняя продолжительность поездки составляет 8 часов, но временные рамки могут меняться в зависимости от расположения вашего отеля. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
Где начинается экскурсия
Я встречу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно
Я забираю путешественников из следующих городов: Монастир, Сус, Хаммамет, Тунис и, в некоторых случаях, Махдия
Я не забираю путешественников, проживающих в Джербе и Зарзисе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф — ваша команда гидов в Тунисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 438 туристов
Приветствую гостей Туниса! Я свободно владею арабским, английским, русским и французским языками. Мы с коллегой занимаемся организацией экскурсионных туров по стране на профессиональном уровне. Будем рады не только познакомить вас читать дальшеуменьшить
с насыщенной историей Туниса, но и развеять некоторые мифы, показав вам, что это совсем не пустыня, а яркое и самобытное место, где живут добрые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь и радушно открывающие свои двери даже совершенно посторонним!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Svetlana
Экскурсия не перегружена. Спасибо Юсефу за гибкость и грамотное планирование. В Сиди Бу Саид приехали до жары и толп туристов. Днем, в самую жару, скорректировали маршрут и отправились в деревню берберов. Нам все очень понравилось 🤗
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Doina
Рекомендую эту экскурсию на все 1000%! Незабываемые впечатления, красивые места и много интересной информации. Как только зашли в машину, начали задавать вопросы на которые гид отвечал и пока ехали очень читать дальшеуменьшить
многое узнали. Дорога из отеля до первого города заняла больше 2 часов, но они очень быстро пролетели благодаря гиду. Бело-синий город нас сразу покорил, Юсиф помог нам сделать красочные фотография и показал топовые места в городе. Исторический Карфаген очень необычный, там мы погрузились в историю Туниса, также увидели столицу и необычное поселение в скале. Успели купить оливковое масло и оливки по хорошем ценам и получили море впечатлений. Эта экскурсия стоит того чтобы узнать Тунис!
Развалины Карфагена и прочие древности осмотрены, с комментариями местных экскурсоводов, узнали местные особенности и интересные факты. По рынку прошлись. Красивые места посмотрели, вкусно поели. В целом, что мы хотели, то и получили. Не знаю что еще писать в отзывах. Но всяко лучше с кем-то, чем самому гулять по африке)
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Дмитрий
Юсеф - красавчик. Всё чётко и по делу. Много разных и интересных мест. Закончили раньше обозначенного времени, но посетили все заявленные места (и даже больше) без спешки и в комфортном для себя режиме. Рекомендую.
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Г
Губина
Эта экскурсия очень понравилась: доброжелательный экскурсовод, много информации, при этом ее подает не избито. Юсеф прислушивался к наши пожеланиям. Наш день прошел интересно и насыщенно. Благодарим!
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