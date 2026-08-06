Экскурсия по Карфагену, Сиди-Бу-Саид и Тунису предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру региона. Посетители узнают о легендарной царице Дидоне, увидят руины античных терм и вилл, насладятся бело-голубыми видами Сиди-Бу-Саид и прогуляются по авеню Хабиба Бургибы. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет открыть для себя удивительный мир древних цивилизаций и современного Туниса

Описание экскурсии

Легендарный Карфаген

Возле античных развалин вы услышите легенду об основательнице города — царице Дидоне — и проследите путь, который он прошел со времен финикийских мореплавателей до наших дней. Вы узнаете о периоде, когда город был политическим центром западного Средиземноморья и крупнейшей морской державой. Я расскажу о знаменитых Пунических войнах с римлянами, а также византийских и арабских завоеваниях. Большинство памятников разрушены, поэтому вы сможете взглянуть лишь на немногие руины, однако атмосферу древности здесь ничто не нарушает! Вы осмотрите термы Антония Пия — крупнейшие римские бани в Северной Африке — и виллы знатных карфагенян, где мы подробно поговорим о жизни, быте и экономике античных цивилизаций.

Частица Греции в Тунисе: Сиди-Бу-Саид

Бело-голубые тона домов, колоритные улочки и цветущая зелень Сиди-Бу-Саид давно полюбились кинематографистам (здесь, например, снимали одну из частей саги «Анжелика и Султан»), писателям и поэтам, приезжающим за эстетическим наслаждением от видов, запахов и неповторимой кухни. На прогулке вы узнаете, почему здесь не найти двух одинаковых дверей и как устроен быт местных, а также взглянете на фантастическую панораму Тунисского залива и, при желании, отведаете традиционный тунисский зеленый чай с кедровыми орешками, который готовят в местном кафе уже более 300 лет!

Центральная улица столицы

В финальной части путешествия вы нанесете короткий визит в саму столицу, где пройдетесь по главной улице Туниса — авеню Хабиба Бургибы. Здесь я познакомлю вас с современными постройками, отражающими слияние европейской и арабской культур. С июля по октябрь прогулки по городу невозможны из-за труднопереносимой жары. Мы либо проезжаем по улице без остановок (осмотр объектов из окна автомобиля), либо исключаем этот пункт программы, увеличив время на осмотр других достопримечательностей.

Организационные детали

К сожалению, эта экскурсия не проводится для путешественников с круизных лайнеров

В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером, услуги гида-водителя, билеты в исторические места

Обед не включён в стоимость, но в программе на него выделено время (стоимость на человека, в среднем, составляет 5-6$).

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу для вас я или моя коллега

Рекомендованное время начала экскурсии — 7 утра, чтобы вы могли в комфортном режиме посмотреть часть достопримечательностей до палящей жары

Средняя продолжительность поездки составляет 8 часов, но временные рамки могут меняться в зависимости от расположения вашего отеля. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании.

Где начинается экскурсия