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Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом

Юсеф
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Юсеф – представитель гидов
Крылатое выражение «Карфаген должен быть разрушен!», пожалуй, многим известно еще со школы.

Но при упоминании древнего государства ассоциативный ряд зачастую обрывается на средиземноморских руинах и ветхих битвах римлян, финикийцев и арабов.

А остальной Тунис и вовсе может представляться пустыней с караванами верблюдов.

На экскурсии вы погрузитесь в мир событий, о которых слагали легенды, познакомитесь с невероятной культурной мозаикой, узнаете, какие замечательные люди здесь живут, и осознаете, насколько самобытен крайний север Африки!
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис

Что вас ожидает

Легендарный Карфаген
Возле античных развалин вы услышите легенду об основательнице города — царице Дидоне — и проследите путь, который он прошел со времен финикийских мореплавателей до наших дней. Вы узнаете о периоде, когда город был политическим центром западного Средиземноморья и крупнейшей морской державой. Я расскажу о знаменитых Пунических войнах с римлянами, а также византийских и арабских завоеваниях. Большинство памятников разрушены, поэтому вы сможете взглянуть лишь на немногие руины, однако атмосферу древности здесь ничто не нарушает! Вы осмотрите термы Антония Пия — крупнейшие римские бани в Северной Африке — и виллы знатных карфагенян, где мы подробно поговорим о жизни, быте и экономике античных цивилизаций.

Частица Греции в Тунисе: Сиди-Бу-Саид
Бело-голубые тона домов, колоритные улочки и цветущая зелень Сиди-Бу-Саид давно полюбились кинематографистам (здесь, например, снимали одну из частей саги «Анжелика и Султан»), писателям и поэтам, приезжающим за эстетическим наслаждением от видов, запахов и неповторимой кухни. На прогулке вы узнаете, почему здесь не найти двух одинаковых дверей и как устроен быт местных, а также взглянете на фантастическую панораму Тунисского залива и, при желании, отведаете традиционный тунисский зеленый чай с кедровыми орешками, который готовят в местном кафе уже более 300 лет!

Центральная улица столицы
В финальной части путешествия вы нанесете короткий визит в саму столицу, где пройдетесь по главной улице Туниса — авеню Хабиба Бургибы. Здесь я познакомлю вас с современными постройками, отражающими слияние европейской и арабской культур. С июля по октябрь прогулки по городу невозможны из-за труднопереносимой жары. Мы либо проезжаем по улице без остановок (осмотр объектов из окна автомобиля), либо исключаем этот пункт программы, увеличив время на осмотр других достопримечательностей.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу для вас я или моя коллега.
  • Я встречу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно.
  • Я забираю путешественников из следующих городов: Монастир, Сус, Хаммамет, Тунис и, в некоторых случаях, Махдия.
  • Я не забираю путешественников, проживающих в Джербе и Зарзисе.
  • Рекомендованное время начала экскурсии — 7 утра, чтобы вы могли в комфортном режиме посмотреть часть достопримечательностей до палящей жары.
  • Средняя продолжительность поездки составляет 8 часов, но временные рамки могут меняться в зависимости от расположения вашего отеля. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • В стоимость включен трансфер на автомобиле с кондиционером, услуги гида-водителя, билеты в исторические места.
  • Обед не включён в стоимость, но в программе на него выделено время (стоимость на человека, в среднем, составляет 5-6$).
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юсеф
Юсеф
Приветствую гостей Туниса! Мне 35 лет, я свободно владею арабским, английским, русским и французским языками. Мы с коллегой занимаемся организацией экскурсионных туров по стране на профессиональном уровне. Будем рады не только познакомить вас с насыщенной историей Туниса, но и развеять некоторые мифы, показав вам, что это совсем не пустыня, а яркое и самобытное место, где живут добрые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь и радушно открывающие свои двери даже совершенно посторонним!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 сентября 2019
Большая благодарность Юсефу, который провел с нами прекрасную экскурсию.
Он действительно любит свою страну и надо с такими людьми исследовать новые места.
Его русский язык прекрасен, он разговаривает на правильном красивом языке, а не на сленге.
Удивительно, что он разговаривает на русском лучше и правильнее, чем наши эмигранты ( мы часто пользуемся услугами частных , русских по происхождению, гидов в разных странах)
Я предлагала мужу поехать на экскурсию в Сахару, но он категорически отказывался, но сказал, что с Юсефом следующий раз поедет. Он смог показать нам то, что не увидишь, путешествуя в автобусе на 45 человек. Надеюсь, мы еще вернемся в Тунис и поедем с Вами на экскурсию.
Спасибо Вам большое.

Ирина, Иван и решившаяся с нами на экскурсию Наталья.

Юсеф проводит ещё 2 экскурсии

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