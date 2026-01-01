Индивидуально по белоснежному Ашхабаду с посещением музеев, конюшни и развалин Нисы

Познакомиться с традициями и бытом, погулять по восточному базару и узнать всё об ахалтекинцах
Изучим город, сияющий белоснежным мрамором и золотыми куполами и больше напоминающий парадные залы королевского дворца.

Посетим главные достопримечательности Ашхабада и зайдём в музеи: погрузимся в историю, обычаи, быт, рассматривая экспонаты Национального
музея, а в Музее ковров увидим выражение многовековых традиций, где нити хранят память предков, а узоры шепчут древние легенды.

Из современности перенесёмся в далёкое прошлое, отправившись в Нису — богатейшую столицу Парфянского царства, стоявшую на перепутье Великого шёлкового пути и давно превратившуюся в руины.

Окунёмся в водоворот ароматов и красок на Русском базаре, а также узнаем много интересного о национальном символе Туркменистана, изображённом на гербе, монетах, марках, — живом воплощении грации и силы, ахалтекинских лошадях.

Описание экскурсии

Организационные детали

Рекомендуется удобная одежда и обувь, соответствующая климату и культурным нормам. Климат жаркий в летний период — советуем иметь головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Главное в Ашхабаде, Старая Ниса

Начинаем наше знакомство со столицей. Посетим древний город Ниса, от которого остались лишь руины. На конюшне узнаем, как выращивают ахалтекинских лошадей. Рассмотрим сокровища Национального музея и пообедаем в ресторане традиционной кухни. Продолжим прогулку и изучим монумент Независимости, арку Нейтралитета, памятники священной книге «Рухнама» и Конституции, колесо обозрения «Алем». По завершении экскурсии — недолгий отдых, ужин в локальном кафе и подъём на смотровую с панорамой вечернего Ашхабада.

2 день

Продолжение экскурсии по столице

Продолжим нашу прогулку по Ашхабаду. Познакомимся с ассортиментом Русского базара, где продают национальную одежду, ювелирные украшения, специи, сладости и многое другое. Увидим памятник алабаю и сходим в Музей ковров. После этого наш тур завершится.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$210
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ашхабад и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ашхабад, 9:00
Завершение: Ашхабад, 14:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр
Батыр — ваша команда гидов в Ашхабаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я родился в Туркменабаде. Ещё в старших классах школы мечтал изучать языки и заниматься путешествиями. Высшее образование со специализацией в туризме получал в Турции. Уже в студенчестве начал работать гидом для русскоязычных путешественников. По возвращении в Туркменистан основал небольшую компанию и сейчас организовываю экскурсии и туры, показывая гостям свою удивительную страну.

