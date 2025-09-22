Отправляемся в загадочный Туркменистан, где проходили древние караваны, пески в пустыне напоминают золото, а древние руины и крепости хранят воспоминания о легендарных событиях.Вас ждут не просто экскурсии, а настоящее погружение

в историю, культуру и повседневную жизнь без скучных лекций. Вы побываете на аутентичном восточном базаре, осмотрите святыни, послушаете рассказы местных о традициях. Проведёте ночь в пустыне Каракум: поужинаете под звёздами, увидите, как пески окрасятся розовым в свете рассветного солнца. А ещё заглянете в кратер Дарваза, в котором горит непогасающее пламя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации:

Подготовьтесь к жаре: обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Одевайтесь в лёгкую и светлую одежду.

Удобная обувь: для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням необходима удобная обувь.

Медицинская страховка: убедитесь, что у вас есть медицинская страховка, покрывающая расходы на случай непредвиденных обстоятельств.

Личные вещи: возьмите с собой все необходимые личные вещи, включая лекарства, если они вам нужны.