Вас ждут не просто экскурсии, а настоящее погружение
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации:
Подготовьтесь к жаре: обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Одевайтесь в лёгкую и светлую одежду.
Удобная обувь: для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням необходима удобная обувь.
Медицинская страховка: убедитесь, что у вас есть медицинская страховка, покрывающая расходы на случай непредвиденных обстоятельств.
Личные вещи: возьмите с собой все необходимые личные вещи, включая лекарства, если они вам нужны.
Программа тура по дням
Ашхабад, Старая Ниса и Духовная мечеть
Путешествие начнётся в Ашхабаде — городе с белоснежными фасадами, широкими проспектами и ухоженными парками. Здесь сочетаются современность и восточная гармония.
Переедем в Старую Нису — древнюю столицу парфян, где сохранились руины эпохи великой империи. Среди стен и башен можно ощутить дух истории и представить, какой была жизнь древнего города.
Следующая остановка — Духовная мечеть, одна из крупнейших в регионе. Просторный двор, белый мрамор и высокие минареты подчёркивают её величие, а внутри — росписи и цитаты.
Во второй половине дня Ашхабад откроется с другой стороны: площади, монументы, фонтаны и зелёные аллеи. Затем познакомимся с ахалтекинскими лошадьми — символом Туркменистана, знаменитыми своей силой и утончённостью.
Вечером поужинаем и отдохнём.
Прогулка по древнему Мерву и экскурсия по Мары
Отправимся в Мары. По пути посетим древний Мерв. Когда-то это был один из крупнейших городов Востока, центр цивилизации на Великом Шёлковом пути. На его территории сохранились крепостные стены, мавзолей Султана Санджара и остатки древних кварталов.
После запланировано знакомство с Мары. Этот тёплый южный город хранит атмосферу провинциального спокойствия: базары, запах свежих лепёшек, размеренный ритм жизни. Пройдёмся по рынку, чтобы увидеть повседневную жизнь местных и купить сувениры.
Вечером вернёмся в столицу.
Пещера Ков-Ата и аутентичное село Нохур
Утром поедем к пещере Ков-Ата. Внутри ощущается прохладная влажность и слышится эхо шагов. Вода подземного озера тёплая, и в ней даже можно искупаться.
После отправимся в Нохур — горное село с самобытной атмосферой. Дорога извивается среди скал, виды становятся всё живописнее, воздух наполняется свежестью. В Нохуре жизнь течёт спокойно и размеренно. Здесь расположены дома на склонах, узкие улицы и знаменитое кладбище с надгробиями, украшенными рогами — древним символом защиты.
Во время прогулки по селу можно посетить священные места, познакомиться с легендами и традициями. На местном рынке продаются травы и средства народной медицины — желающие смогут пообщаться с торговцами и приобрести необычные сувениры.
Вечером вернёмся в Ашхабад.
Пустыня Каракум, газовый кратер, ужин у костра и ночь в юртах
Сегодня нас ждёт экспедиция в сердце пустыни Каракум. По дороге встретятся небольшие поселения с глиняными домами, колодцами и верблюдами — повседневная жизнь здесь течёт вдали от городской суеты.
По мере приближения к Дарвазе всё больше ощущается простор пустыни: ровная линия песков, запах степи и бескрайний горизонт. Вечером прибудем к знаменитому газовому кратеру. Сначала он кажется обычной воронкой, но при приближении открывается впечатляющее зрелище: языки огня вырываются из глубины, освещая окружающие пески.
После заката наступает особое время — над песками загораются яркие звёзды, а внизу продолжают гореть «врата ада», создавая ощущение нереальности. Поужинаем у костра и проведём ночь в юртах.
Утро в пустыне и возвращение в Ашхабад
Утро обещает быть волшебным: первые лучи солнца мягко подсвечивают пески, создавая невероятный пейзаж. Позавтракаем под открытым небом, погуляем по лагерю и сделаем красивые снимки. Начнём обратный путь в Ашхабад. По возвращении можно будет отдохнуть, выпить чай или кофе и поделиться впечатлениями перед дорогой в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1118
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Визовая поддержка для получения визы Туркменистана (приглашение)
- Русскоговорящий гид/гид-водитель
- Входные билеты
- Личное туристическое страхование путешествий: от случайных происшествий
Что не входит в цену
- Билеты до Ашхабада и обратно
- Обеды и ужины
- Консульские сборы за оформление туристических виз в Туркменистане - $155
- Налоги на границе - $50
- Чаевые
- Доплата за 1-местное размещение - $170