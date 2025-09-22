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Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)

Увидеть газовый кратер, пожить в юрте, посетить Ашхабад, Старую Нису и Мерв и погрузиться в историю
Отправляемся в загадочный Туркменистан, где проходили древние караваны, пески в пустыне напоминают золото, а древние руины и крепости хранят воспоминания о легендарных событиях.

Вас ждут не просто экскурсии, а настоящее погружение
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в историю, культуру и повседневную жизнь без скучных лекций.

Вы побываете на аутентичном восточном базаре, осмотрите святыни, послушаете рассказы местных о традициях.

Проведёте ночь в пустыне Каракум: поужинаете под звёздами, увидите, как пески окрасятся розовым в свете рассветного солнца. А ещё заглянете в кратер Дарваза, в котором горит непогасающее пламя.

5
1 отзыв
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации:

Подготовьтесь к жаре: обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Одевайтесь в лёгкую и светлую одежду.

Удобная обувь: для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням необходима удобная обувь.

Медицинская страховка: убедитесь, что у вас есть медицинская страховка, покрывающая расходы на случай непредвиденных обстоятельств.

Личные вещи: возьмите с собой все необходимые личные вещи, включая лекарства, если они вам нужны.

Программа тура по дням

1 день

Ашхабад, Старая Ниса и Духовная мечеть

Путешествие начнётся в Ашхабаде — городе с белоснежными фасадами, широкими проспектами и ухоженными парками. Здесь сочетаются современность и восточная гармония.

Переедем в Старую Нису — древнюю столицу парфян, где сохранились руины эпохи великой империи. Среди стен и башен можно ощутить дух истории и представить, какой была жизнь древнего города.

Следующая остановка — Духовная мечеть, одна из крупнейших в регионе. Просторный двор, белый мрамор и высокие минареты подчёркивают её величие, а внутри — росписи и цитаты.

Во второй половине дня Ашхабад откроется с другой стороны: площади, монументы, фонтаны и зелёные аллеи. Затем познакомимся с ахалтекинскими лошадьми — символом Туркменистана, знаменитыми своей силой и утончённостью.

Вечером поужинаем и отдохнём.

Ашхабад, Старая Ниса и Духовная мечетьАшхабад, Старая Ниса и Духовная мечетьАшхабад, Старая Ниса и Духовная мечетьАшхабад, Старая Ниса и Духовная мечеть
2 день

Прогулка по древнему Мерву и экскурсия по Мары

Отправимся в Мары. По пути посетим древний Мерв. Когда-то это был один из крупнейших городов Востока, центр цивилизации на Великом Шёлковом пути. На его территории сохранились крепостные стены, мавзолей Султана Санджара и остатки древних кварталов.

После запланировано знакомство с Мары. Этот тёплый южный город хранит атмосферу провинциального спокойствия: базары, запах свежих лепёшек, размеренный ритм жизни. Пройдёмся по рынку, чтобы увидеть повседневную жизнь местных и купить сувениры.

Вечером вернёмся в столицу.

Прогулка по древнему Мерву и экскурсия по МарыПрогулка по древнему Мерву и экскурсия по МарыПрогулка по древнему Мерву и экскурсия по Мары
3 день

Пещера Ков-Ата и аутентичное село Нохур

Утром поедем к пещере Ков-Ата. Внутри ощущается прохладная влажность и слышится эхо шагов. Вода подземного озера тёплая, и в ней даже можно искупаться.

После отправимся в Нохур — горное село с самобытной атмосферой. Дорога извивается среди скал, виды становятся всё живописнее, воздух наполняется свежестью. В Нохуре жизнь течёт спокойно и размеренно. Здесь расположены дома на склонах, узкие улицы и знаменитое кладбище с надгробиями, украшенными рогами — древним символом защиты.

Во время прогулки по селу можно посетить священные места, познакомиться с легендами и традициями. На местном рынке продаются травы и средства народной медицины — желающие смогут пообщаться с торговцами и приобрести необычные сувениры.

Вечером вернёмся в Ашхабад.

Пещера Ков-Ата и аутентичное село НохурПещера Ков-Ата и аутентичное село Нохур
4 день

Пустыня Каракум, газовый кратер, ужин у костра и ночь в юртах

Сегодня нас ждёт экспедиция в сердце пустыни Каракум. По дороге встретятся небольшие поселения с глиняными домами, колодцами и верблюдами — повседневная жизнь здесь течёт вдали от городской суеты.

По мере приближения к Дарвазе всё больше ощущается простор пустыни: ровная линия песков, запах степи и бескрайний горизонт. Вечером прибудем к знаменитому газовому кратеру. Сначала он кажется обычной воронкой, но при приближении открывается впечатляющее зрелище: языки огня вырываются из глубины, освещая окружающие пески.

После заката наступает особое время — над песками загораются яркие звёзды, а внизу продолжают гореть «врата ада», создавая ощущение нереальности. Поужинаем у костра и проведём ночь в юртах.

Пустыня Каракум, газовый кратер, ужин у костра и ночь в юртахПустыня Каракум, газовый кратер, ужин у костра и ночь в юртахПустыня Каракум, газовый кратер, ужин у костра и ночь в юртах
5 день

Утро в пустыне и возвращение в Ашхабад

Утро обещает быть волшебным: первые лучи солнца мягко подсвечивают пески, создавая невероятный пейзаж. Позавтракаем под открытым небом, погуляем по лагерю и сделаем красивые снимки. Начнём обратный путь в Ашхабад. По возвращении можно будет отдохнуть, выпить чай или кофе и поделиться впечатлениями перед дорогой в аэропорт.

Утро в пустыне и возвращение в АшхабадУтро в пустыне и возвращение в Ашхабад

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1118
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Визовая поддержка для получения визы Туркменистана (приглашение)
  • Русскоговорящий гид/гид-водитель
  • Входные билеты
  • Личное туристическое страхование путешествий: от случайных происшествий
Что не входит в цену
  • Билеты до Ашхабада и обратно
  • Обеды и ужины
  • Консульские сборы за оформление туристических виз в Туркменистане - $155
  • Налоги на границе - $50
  • Чаевые
  • Доплата за 1-местное размещение - $170
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ашхабад, 9:00
Завершение: Ашхабад, утро, точное время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр
Батыр — ваша команда гидов в Ашхабаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 23 туристов
Я родился в Туркменабаде. Ещё в старших классах школы мечтал изучать языки и заниматься путешествиями. Высшее образование со специализацией в туризме получал в Турции. Уже в студенчестве начал работать гидом для русскоязычных путешественников. По возвращении в Туркменистан основал небольшую компанию и сейчас организовываю экскурсии и туры, показывая гостям свою удивительную страну.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Огромное спасибо Батыру и всей его команде — Ивану, Байхану, Сердару, Арслану и Кате — за отлично организованное путешествие по Туркменистану)) Они здорово помогли с прохождением границы, встретили и проводили
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в аэропорт)) ещё подобрали местных гидов, которые так увлечённо рассказывают о своей стране и истории, что сразу захватывает внимание))) Если сомневаетесь ехать или нет — однозначно стоит!!! Единственный заметный минус — состояние дорог (не везде они хорошие)) Очень хотелось бы, чтобы в маршрут добавили пару дней у моря и посещение ковровой фабрики)) Обязательно вернёмся ещё за морем и коврами🙌🙌🙌

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