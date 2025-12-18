Погрузитесь в захватывающее путешествие по Туркменистану, начиная с яркого Ашхабада и его культурных сокровищ.
Исследуйте древний Мерв, насладитесь фольклорными шоу и встретьте величественных ахалтекинских лошадей, а также откройте для себя удивительные природные явления, такие как газовый кратер Дарваза.
Описание трансферТуркменистан: жемчужина Центральной Азии День 1: Добро пожаловать в Ашхабад – жемчужину Центральной Азии По прибытии в Международный аэропорт Ашхабада вас встретит наш гид. После теплого знакомства с Туркменистаном вас ждет завтрак и увлекательная обзорная экскурсия по городу. Затем размещение в уютном отеле Sport Hotel и отдых. После обеда — посещение Национального музея Туркменистана и ужин в местном ресторане. Вечером экскурсия по ночному Ашхабаду с посещением Монумента Независимости и других достопримечательностей. Возвращение в отель и ночлег. День 2: Путешествие в древний Мерв и культурные впечатления Завтрак в отеле, затем поездка в древний город Мерв с остановкой в питомнике алабаев. В Мары вас ждет фольклорное шоу с легким обедом. Мерв, важный центр исламской науки и культуры, порадует археологическими слоями и величественным мавзолеем султана Санджара. Ужин и ночевка в отеле Mary Hotel. День 3: Возвращение в Ашхабад и колоритный базар Завтрак в отеле и переезд обратно в Ашхабад с посещением церкви. После размещения в отеле Sport Hotel — экскурсия на Русский базар, где можно приобрести местные товары и сувениры. Свободное время для прогулок и покупок. Ужин в кафе и возвращение в отель. День 4: Древние эхо и величественные кони Завтрак в отеле, затем поездка в Старую Нису — столицу древней Парфянской империи. Посещение Гёкдепе и экскурсия на ферму ахалтекинских скакунов. Вечером поездка к газовому кратеру Дарваза, где туристы увидят впечатляющее зрелище пламени. Ужин-барбекю у кратера и ночлег в традиционных туркменских юртах. День 5: Дашогуз – отъезд Ранним утром встреча рассвета в пустыне Каракумы и завтрак. Переезд в Дашогуз с трансфером к туркмено-узбекской границе для отъезда. Важная информация:
- При неблагоприятных погодных условиях компания оставляет за собой право изменять программу тура.
- Доплата за одноместное размещение: +182$.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ашхабад
- Национальный музей Туркменистана
- Древний Мерв
- Питомник алабаев
- Старая Ниса
- Гёкдепе
- Ферма ахалтекинских лошадей
- Газовый кратер Дарваза
- Русский базар
- Монумент Независимости
- Дворцы бракосочетания «Багт Кошги»
- Отель «Йылдыз»
- Мавзолей султана Санджара
- Крепости Гыз-Гала
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Визовое приглашение
- Проживание в отелях
- Входные билеты
- Питание
Что не входит в цену
- Виза (от 90 до 130$)
- Международные авиабилеты в Ашхабад
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Алкогольные напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ашхабад
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
