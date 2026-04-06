Премиум Туркменистан: приватный бизнес-выезд

Это Туркменистан для людей, привыкших к высокому стандарту
Описание тура

Это Туркменистан для людей, которые привыкли к высокому стандарту: приватно, тихо, точно — без толпы, без суеты и без сценария на месте разберёмся. Когда самый дорогой ресурс — внимание, путешествие должно работать как выстроенный процесс: ясный ритм, предсказуемый уровень, одна точка ответственности и ноль лишних решений.

За 7 дней вы получите редкий концентрат: археология мирового уровня с профессиональным археологом, пустыня Каракум и огненная Дарваза, Каспий и каньоны Янгикала, беломраморный Ашхабад и культурный код страны — без туристического языка и галочек. Это путешествие для успешных и статусных, кто любит сильные впечатления, но ценит комфорт сна, приватность и управляемость. Дальше — программа, где каждая точка оправдана, а каждый день заканчивается не усталостью, а ресурсом.

Кому подойдёт этот тур:

  1. Для людей, у которых высокая планка к качеству и дорого стоит время. Для тех, кто привык, что сервис работает без сейчас уточню, а поездка собирается как проект: с понятным таймингом, одной точкой ответственности и без лишних решений на месте. Здесь не нужно разбираться в стране и проверять подрядчиков — вы просто приезжаете и получаете результат: впечатления, ясную голову, спокойствие.

  2. Это формат для тех, кто ценит приватность и статус без демонстрации. Не массовый туризм, не толпы и микрофоны, а закрытая история для своих: редкое направление, сильные точки, доступ к глубине (не шоу для туристов), и при этом — комфорт сна, логистика без потерь и тишина между насыщенными днями.

  3. Тем, кому важна предсказуемость сервиса в сложной стране. Проверенные отели, внутренние перелёты, надёжная логистика и сопровождение снимают главный риск региона: красиво обещали — по факту не работает.

  4. Любителям истории и интеллектуальных впечатлений. Мерв (Юнеско) и Гонур-депе раскрываются не как экскурсия, а как глубокий разбор с археологом: факты, контекст, смысл места — без туристической воды.

  5. Тем, кто ценит сильные эмоции, но без экстрима. Дарваза (Врата Ада) и каньоны Янгикала дают тот самый вау-эффект, но в комфортном, управляемом формате — с нормальными паузами и возвращением в отель.

  6. Тем, кому важны тишина, сон и восстановление между насыщенными днями. Программа плотная по впечатлениям, но собрана так, чтобы вы не выживали: ночь в правильных отелях, разумные окна отдыха, ужины без лишних переездов.

  7. Тем, кто любит гастрономию как опыт, а не просто ресторан. Мастер-класс по туркменской кухне и пустынный обед у Дарвазы — это про участие и память.

Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Программа тура по дням

1 день

Мягкое прибытие в Ашхабад и настройка ритма

Прилёт вечерним рейсом в 17:00. В аэропорту вас уже ждут гид и водитель — без ожиданий, поисков и куда идти. Комфортный трансфер сразу в Yyldyz 5: быстрое заселение, тишина, нормальный сон — чтобы организм успел переключиться, а не догонял день.

Вечером — ужин по вашему ритму: без суеты и долгих выборов. Кухню согласуем заранее (европейская или туркменская) — вы просто приезжаете и отдыхаете.

2 день

Древний Мерв с археологом, гастро мастер-класс

После завтрака — выезд в Мары. Дорога 3 часа по хорошей трассе: без жёсткого марафона, с нормальными остановками по необходимости. Мы держим тайминг так, чтобы день был насыщенным, но не выматывал.

Дальше — Древний Мерв (Юнеско), но не в формате посмотрели и пошли. Экскурсию ведём вместе с археологом: факты, контекст и логика места — почему именно здесь сходились маршруты Великого Шёлкового пути, как работали укрепления, что означали мавзолеи, какие эпохи собраны в одном пространстве. Это история, которая читается ясно и без туристической воды.

После — гастрономический блок как опыт, а не просто поесть: мастер-класс по туркменской кухне с дегустацией/обедом. Вы не наблюдаете со стороны — вы участвуете, понимаете продукты, специи и технику. Получается живое знакомство со страной через вкус и детали.

Вечером — спокойный финиш дня: ужин в ресторане отеля, без лишних переездов и поисков.

3 день

Мары, Гонур-депе, обед в древней Маргиане

После завтрака — выезд к Гонур-депе: одному из ключевых археологических комплексов древней Маргианы. Здесь важна не картинка, а глубина — поэтому экскурсия снова проходит на месте с профессиональным археологом. Вы разберётесь, как был устроен комплекс, что именно нашли в раскопках, и почему этот пласт истории считается одним из самых сильных в регионе. Без легенд для туристов — только ясный контекст и смысл.

После — возвращение в Мары и спокойная подготовка к перелёту. Мы держим день в управляемом ритме: без лишних переездов и суеты, с понятным таймингом и запасом по времени.

Вечером — внутренний рейс в Ашхабад 20:15 - 20:55. По прилёту вас встречает трансфер, быстрый заезд в Yyldyz 5 и ужин на месте — чтобы не тратить энергию на поиски и решения.

4 день

Пустыня Кара-кум, кратер Врата ада

После завтрака — выезд в пустыню Каракум к Дарвазе. Это день с длинной дорогой, но с управляемой логистикой: в одну сторону около 3 часов с остановками, без гонки и с нормальными паузами. В пустыне нельзя на авось — поэтому маршрут, тайминг и точки остановок заранее собраны так, чтобы вы ехали спокойно и без лишних решений.

Главная точка — Дарваза (Врата Ада): газовый кратер, который горит в сердце пустыни уже более 50 лет. Эффект — как от живой стихии: темнота, жар, звук и ощущение, что вы стоите у края другого мира. По пути — по желанию: остановки в пустынных деревнях и дегустация чала (верблюжье молоко) — локальный анти-жара напиток. Также заедем к водному кратеру, где из воды выходит газ — редкий контраст для такой местности.

На месте — обед в пустынном формате: приготовление традиционного блюда кочевников — баранина, запечённая в горячем песке. Это не ресторанная история, а настоящий опыт места: простая еда, сделанная правильно, там, где она уместна.

После — возвращение в Ашхабад. Вечером — ужин в городе и ночь в отеле: чтобы день сильного впечатления завершился комфортом сна, а не продолжением суеты.

5 день

Ашхабад: перелёт к Каспию (Ашхабад Туркменбаши)

Старт дня: 08:00. После завтрака — обзорная программа по Ашхабаду, собранная как точный конструктор: без лишних переездов, с ясным таймингом и смыслом каждого места. Вы увидите не всё подряд, а опорные точки, которые объясняют страну — историю, символы и культуру.

Первая часть дня:

  • Старая Ниса — древняя столица Парфянского царства: руины цитадели, археологические зоны и правильные фотостопы.

  • Национальный музей Туркменистана (60 - 90 минут) — археология и этнография: быт, традиции, украшения, ковры.

  • Монумент Независимости — архитектурный ансамбль и обзор, чтобы прочитать современный Ашхабад.

  • Арка Нейтралитета — символ государства, короткая остановка с объяснением контекста и фотографиями.

После обеда — продолжение, уже про культурный код и фактуру:

  • Музей ковров — лучшие образцы, символика узоров и различия регионов: то, что обычно не замечают, пока не объяснят.

  • Проезд/прогулка по районам со старой архитектурой (советские мозаики) и современным Ашхабадом — контраст, который делает город живым, а не открыткой.

Вечером — перелёт в Туркменбаши 18:20 - 19:20. По прилёту — трансфер без ожиданий, ужин с видом на Каспий и заселение в Beyik Yupek Yoly. День заканчивается мягко: море, воздух, сон — без лишних решений.

6 день

Янгикала - природный вау - вечерний путь в Ашхабад

Старт: 08:00. После завтрака — выезд к каньонам Янгикала. Это один из тех дней, когда мы едем за редким ландшафтом, но держим процесс ровным: понятный маршрут, минимум лишних остановок, нормальные паузы по дороге. К обеденному времени — прибытие на лучшие точки.

На месте — пикник-ланч на смотровой: вы едите там, где действительно стоит остановиться, а не где получилось. Затем — прогулка по обзорным площадкам и фотостопы в правильном ритме: время на тишину, масштаб и кадры без толпы.

После — возвращение в Туркменбаши. Если будет окно по времени — короткий отдых у моря: просто выдохнуть перед перелётом, без обязательной программы.

Вечером — рейс в Ашхабад 20:3021:30. По прилёту вас ждёт трансфер, быстрое заселение и ужин на месте — чтобы завершить день без суеты и сохранить ресурс.

7 день

Ашхабад - спокойный финал и вылет без спешки

Завтрак в отеле. Сегодня — день без гонки: время на восстановление, неспешные сборы и завершение поездки в комфортном ритме. Мы специально оставляем окно, чтобы вы улетали не на нервах, а с запасом — без лишних решений и суеты.

После выселения — свободное время для сувениров и короткой прогулки по городу. Если какие-то точки Ашхабада не успели увидеть раньше — можно добирать программу точечно, без добивания и лишних переездов: только то, что действительно хочется.

Далее — обед и трансфер в аэропорт по таймингу рейса.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт и логистика. Встреча в аэропорту и все трансферы по программе на территории Туркменистана
  • Все переезды по маршруту на комфортном авто/микроавтобусе (в зависимости от размера семьи). В пустынных участках - внедорожники
  • Внутренние перелёты по программе: Ашхабад - Мары, Ашхабад - Туркменбаши, Туркменбаши - Ашхабад
  • Русскоговорящий лицензированный гид по маршруту
  • Координация и поддержка 24/7: тайминг, логистика, остановки, бытовые вопросы в дороге
  • Проживание 4 ночи в Ашхабаде: Yyldyz 5 звезд
  • 1 ночь в Мары: Margush 4 звезды
  • 1 ночь в Туркменбаши: Beyik Yupek Yoly 4 звезды
  • Мастер-класс по приготовлению туркменской кухни с дегустацией/обедом
  • Завтраки в отелях
  • Обед на мастер-классе (Мерв)
  • Обед возле газового кратера (Дарваза)
  • Пикник-ланч на каньонах Янгикала
Что не входит в цену
  • Международные авиаперелёты в/из Туркменистана
  • Виза $155 и туристический сбор $50
  • Остальные обеды/ужины в ресторанах оплачиваются по меню
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

