Мы исследуем сверкающий мрамором и позолотой Ашхабад, шедевры исламского Средневековья в Кёнеургенче и Мерве, осколки древних цивилизаций в Нисе
Описание экскурсии
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Туркменистан
Встретим вас по прибытии в Ашхабад и доставим в отель. Вечером соберёмся за приветственным ужином. В этом туре вас сопроводит наш эксперт Лев Масиель Санчес — историк архитектуры, кандидат искусствоведения, специалист по барокко и 20 веку.
Старая Ниса, мавзолей и мечеть Туркменбаши, конеферма, музей битвы при Геок-Тепе
Начинаем близкое знакомство с Туркменистаном. Посетим раскопки в Старой Нисе, где увидим руины древнего города и царскую крепость на возвышении. Осмотрим мавзолей и мечеть Туркменбаши в Кипчаке в честь основателя и первого президента страны. Заедем на частную конеферму ахалтекинских скакунов и сходим в музей, посвящённый кровопролитной битве при Геок-Тепе.
Далее перелёт в Мары.
Гонур-Депе
Изучим Гонур-Депе — развалины городища бронзового века. Это было самое крупное поселение маргианской цивилизации, а тысячелетия спустя — общерегиональный зороастрийский центр. Когда русло реки стало пересыхать, людям пришлось навсегда покинуть это место.
Старый Мерв, Байрам-Али, Мары, церковь, мавзолей
Исследуем Старый Мерв — комплекс городищ в оазисе на реке Мургаб. Посетим курорт Байрам-Али, открытый в советские годы для лечения больных нефритами. Увидим православную церковь Алексия в древнерусском стиле и форме креста. Рассмотрим уникальные мозаики и скульптуры во дворце культуры Мары и мавзолей Талхатан-баба в селении Талхатан.
Выезд в Керки на ночном поезде.
Керки, плато Чилгир
Керки, известный с 10 века, когда-то был частью Бухарского эмирата. В нём увидим мавзолей Астана-баба, состоящий из мечети и гробницы, и усыпальницу Алламбердара с богато декорированным фасадом. Потом поедем на плато Чилгир, где сохранились отпечатки лап динозавров. Ночуем поблизости.
Возвращение в Ашхабад
Освобождаем номера и на самолёте возвращаемся обратно в столицу. Остаток дня будет свободен.
Музей изобразительных искусств, кратер Дарваза
Утром познакомимся с уникальной архитектурой советского модернизма в Музее изобразительных искусств Туркменистана. Потом поедем к Дарвазу — горящему газовому кратеру в пустыне Каракумы. Его прозвали «вратами ада» — впечатляющее зрелище!
Национальный музей, Музей ковра, современный Ашхабад
В последний день в Ашхабаде увидим коллекцию исторических артефактов Национального музея и уникальные образцы Музея туркменского ковра. Также познакомимся с современной архитектурой столицы, а затем улетим в Дашогуз.
Кёнеургенч, Нукус
Сначала изучим шедевры средневековой архитектуры в одном из древнейших городов Центральной Азии — Кёнеургенче. Затем преодолеем границу с Узбекистаном и окажемся в Нукусе. Нашей целью тут будет Музей искусств Игоря Савицкого, в котором собраны предметы народного декоративно-прикладного творчества Каракалпакстана и Древнего Хорезма, произведения русского авангарда, живопись.
Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$3750
|1-местное проживание
|$4500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экспертом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Визовая поддержка (приглашение, государственная регистрация)
Что не входит в цену
- Билеты в Ашхабад и обратно в ваш город из Нукуса
- Внутренние перелёты
- 1-местное проживание
- Визовый и миграционный сборы
- Плата за пользование камерой, фотоаппаратом на экскурсионных объектах, в музеях
- Чаевые водителям и гидам