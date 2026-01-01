Весь Туркменистан и узбекский Нукус: VIP-тур с историком архитектуры в формате «всё включено»

Изучить Ашхабад и руины древних городищ, увидеть следы динозавров и горящий кратер, посетить музеи
В центре нашего внимания будет богатейшее и недооценённое многими архитектурное наследие Туркменистана.

Мы исследуем сверкающий мрамором и позолотой Ашхабад, шедевры исламского Средневековья в Кёнеургенче и Мерве, осколки древних цивилизаций в Нисе
и Гонур-Депе, отметим памятники времён Российской империи и Советского Союза, посетим многочисленные музеи.

Разобраться во всех тонкостях поможет сопровождающий эксперт — историк архитектуры, кандидат искусствоведения Лев Масиель Санчес.

Попутно увидим отпечатки лап динозавров на плато Чилгир, «врата ада» посреди пустыни — кратер Дарваза — и ещё много интересного.

Завершим тур в Нукусе, где познакомимся с делом жизни Игоря Савицкого, бережно собиравшего предметы народного творчества Каракалпакстана и Хорезма, произведения русского авангарда, узбекскую живопись.

Описание экскурсии

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Туркменистан

Встретим вас по прибытии в Ашхабад и доставим в отель. Вечером соберёмся за приветственным ужином. В этом туре вас сопроводит наш эксперт Лев Масиель Санчес — историк архитектуры, кандидат искусствоведения, специалист по барокко и 20 веку.

2 день

Старая Ниса, мавзолей и мечеть Туркменбаши, конеферма, музей битвы при Геок-Тепе

Начинаем близкое знакомство с Туркменистаном. Посетим раскопки в Старой Нисе, где увидим руины древнего города и царскую крепость на возвышении. Осмотрим мавзолей и мечеть Туркменбаши в Кипчаке в честь основателя и первого президента страны. Заедем на частную конеферму ахалтекинских скакунов и сходим в музей, посвящённый кровопролитной битве при Геок-Тепе.

Далее перелёт в Мары.

3 день

Гонур-Депе

Изучим Гонур-Депе — развалины городища бронзового века. Это было самое крупное поселение маргианской цивилизации, а тысячелетия спустя — общерегиональный зороастрийский центр. Когда русло реки стало пересыхать, людям пришлось навсегда покинуть это место.

4 день

Старый Мерв, Байрам-Али, Мары, церковь, мавзолей

Исследуем Старый Мерв — комплекс городищ в оазисе на реке Мургаб. Посетим курорт Байрам-Али, открытый в советские годы для лечения больных нефритами. Увидим православную церковь Алексия в древнерусском стиле и форме креста. Рассмотрим уникальные мозаики и скульптуры во дворце культуры Мары и мавзолей Талхатан-баба в селении Талхатан.

Выезд в Керки на ночном поезде.

5 день

Керки, плато Чилгир

Керки, известный с 10 века, когда-то был частью Бухарского эмирата. В нём увидим мавзолей Астана-баба, состоящий из мечети и гробницы, и усыпальницу Алламбердара с богато декорированным фасадом. Потом поедем на плато Чилгир, где сохранились отпечатки лап динозавров. Ночуем поблизости.

6 день

Возвращение в Ашхабад

Освобождаем номера и на самолёте возвращаемся обратно в столицу. Остаток дня будет свободен.

7 день

Музей изобразительных искусств, кратер Дарваза

Утром познакомимся с уникальной архитектурой советского модернизма в Музее изобразительных искусств Туркменистана. Потом поедем к Дарвазу — горящему газовому кратеру в пустыне Каракумы. Его прозвали «вратами ада» — впечатляющее зрелище!

8 день

Национальный музей, Музей ковра, современный Ашхабад

В последний день в Ашхабаде увидим коллекцию исторических артефактов Национального музея и уникальные образцы Музея туркменского ковра. Также познакомимся с современной архитектурой столицы, а затем улетим в Дашогуз.

9 день

Кёнеургенч, Нукус

Сначала изучим шедевры средневековой архитектуры в одном из древнейших городов Центральной Азии — Кёнеургенче. Затем преодолеем границу с Узбекистаном и окажемся в Нукусе. Нашей целью тут будет Музей искусств Игоря Савицкого, в котором собраны предметы народного декоративно-прикладного творчества Каракалпакстана и Древнего Хорезма, произведения русского авангарда, живопись.

Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$3750
1-местное проживание$4500
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экспертом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Визовая поддержка (приглашение, государственная регистрация)
Что не входит в цену
  • Билеты в Ашхабад и обратно в ваш город из Нукуса
  • Внутренние перелёты
  • 1-местное проживание
  • Визовый и миграционный сборы
  • Плата за пользование камерой, фотоаппаратом на экскурсионных объектах, в музеях
  • Чаевые водителям и гидам
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ашхабада, 10:00
Завершение: Аэропорт Нукуса, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Ашхабаде
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

