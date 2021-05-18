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Полезная информация об Адане

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Местное время в Адане
22:0218
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАдана
По-английскиAdana
Столица регионаАдана является столицей региона
Население города1 248 988 чел.
АэропортАдана ADA
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота38 м. от уровня моря

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Адана

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