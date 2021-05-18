Полезная информация об Адане
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Местное время в Адане
22:0218
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Адана
|По-английски
|Adana
|Столица региона
|Адана является столицей региона
|Население города
|1 248 988 чел.
|Аэропорт
|Адана ADA
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|38 м. от уровня моря
Где находится Адана на карте
Адана
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