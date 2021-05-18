Полезная информация об Адыямане
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Местное время в Адыямане
23:0436
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Адыяман
|По-английски
|Adiyaman
|Столица региона
|Адыяман является столицей региона
|Население города
|223 744 чел.
|Аэропорт
|Адыяман ADF
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|678 м. от уровня моря
Где находится Адыяман на карте
Адыяман
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