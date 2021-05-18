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Полезная информация об Адыямане

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Местное время в Адыямане
23:0436
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАдыяман
По-английскиAdiyaman
Столица регионаАдыяман является столицей региона
Население города223 744 чел.
АэропортАдыяман ADF
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота678 м. от уровня моря

Где находится Адыяман на карте

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