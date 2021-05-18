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Полезная информация об Аграх

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Местное время в Аграх
23:0442
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАгры
По-английскиAgri
Столица регионаАгры является столицей региона
Население города92 022 чел.
АэропортАгры AJI
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 632 м. от уровня моря

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