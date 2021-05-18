Полезная информация об Аграх
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Местное время в Аграх
23:0442
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Агры
|По-английски
|Agri
|Столица региона
|Агры является столицей региона
|Население города
|92 022 чел.
|Аэропорт
|Агры AJI
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 632 м. от уровня моря
Где находится Агры на карте
Агры
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