Полезная информация об Аксарае
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Местное время в Аксарае
08:2431
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Аксарай
|По-английски
|Aksaray
|Столица региона
|Аксарай является столицей региона
|Население города
|152 201 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|976 м. от уровня моря