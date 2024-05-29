Туры на автобусе в Аланье

Найдено 4 тура в категории «На автобусе» в Аланье, цены от $54, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
219 отзывов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
Стамбул за один день на самолете
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
1 день
Стамбул за один день на самолете
15 июня в 02:00
19 июня в 02:00
$260 за человека
Вся сказочная Каппадокия за два дня
🚌 На автобусе
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
114 отзывов
Вся сказочная Каппадокия за два дня
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
от 65$54 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
16 отзывов
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека

Последние отзывы на туры

  • O
    Olesya
    29 мая 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Огромная благодарность организаторам данной экскурсии! 👏 Все на высшем уровне! Мы остались очень довольны. Особенная благодарность нашему гиду Султану. Очень интересно
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    было его слушать. Все по делу - интересно и познавательно! Увидели много интересных локаций. С шарами тоже повезло - полёт шаров был на рассвете. Хотя накануне полдня был дождь и гроза. Из-за этого волновались, что отменят полёт шаров. Но все свершилось! Это просто чудо, увидеть своими глазами то, что ранее видели только на картинках в интернете!

  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Потрясающая экскурсия, все четко проходило, все хорошо устроено, но отдельно, моя любовь - это наш гид, Султан, потрясающий человек, доброта
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    и тепло не передать словами, были на экскурсии с подругой, у нее день рождения, он нам тортик, прекрасный номер в лучшем пещерном отеле, договорился в ресторане, где нам подарили бутылочку вина🫶🤍, плюс он великолепный историк, знает столько, что все были в шоке🤍Ему огромное и отдельное спасибо за все!

  • Л
    Любовь
    27 мая 2024
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Экскурсия понравилась, гид Давран рассказал очень много интересных исторических фактов. Подвела погода, не увидели шары, а так все прошло в приятной атмосфере, с юмором и узнали много нового об этой удивительной стране. Спасибо гиду
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Все здорово. Был не большой минус, не очень удобный трансфер, не подходит для длительной поездки. А в целом хороший гид, все рассказал, показал, хорошие впечатления остались!
  • А
    Александра
    25 мая 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Отличный тур, Султан лучший гид из всех, с кем пока удалось поездить в Турции! Остановок много - но все места интересные и красочные! Отель в пещере тоже кайф, жаль, что погода была не очень и на шарах не полетали(
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Экскурсия прекрасная, увидели много красивых мест. Особая благодарность гиду Сулейману за интересный и содержательный рассказ об истории не только Каппадокии, но и истории Турции, Османской империи, открытых мертвых языках, истории народов, философии, поэзии.
  • Э
    Элина
    6 мая 2024
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Очень понравилась экскурсия, много локаций и новых впечатлений! Гид Девран очень легко и интересно рассказал про историю Турции, нескольких ее районов, Каппадокии и городов.
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Очень крутая поездка. Гид просто душка)))
  • Н
    Наталия
    7 сентября 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Экскурсия очень понравилась! Гид Султан рассказывал много истории по пути и в местах остановок, видно что настоящий профессионал своего дела!
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    Остановки были в интересных местах, много впечатлений оставили древние подземные города и пещеры в которых жили люди. Отель на все 5+! Очень атмосферно! Завтрак с видом на большую гору. Номер просто супер! Ни капли не пожалели, что взяли именно пещерный отель, он того однозначно стоит. Ну и конечно вид каменных грибов и шаров на рассвете это нечто 😍

  • N
    Nikita
    5 мая 2023
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня
    Если совсем в двух словах, то экскурсия - огонь! Точнее, это даже была не экскурсия, а полноценное путешествие, которое на
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    всю останется в памяти. Если вы выбираете между поездкой своим ходом, туром на два дня и туром на три дня, обязательно берите на три. В Каппадокии слишком много мест, которые стоит посетить, и два дня - это катастрофически мало. Ну и наконец отдельная благодарность и любовь от всей группы нашему гиду Сердару! Если вам попадется он, то знайте, что ваша поездка уже удалась! ☀️

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
  2. Стамбул за один день на самолете
  3. Вся сказочная Каппадокия за два дня
  4. Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Сколько стоит тур в Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "На автобусе" можно забронировать 4 тура от 54 до 260 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Аланье на 2024 год на автобусе, 349 ⭐ отзывов, цены от $54. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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