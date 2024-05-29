скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
Авторский тур
1 день
15 июня в 02:00
19 июня в 02:00
$260 за человека
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
Вся сказочная Каппадокия за два дня
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
от 65$54 за человека
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека
Последние отзывы на туры
- OOlesya29 мая 2024Огромная благодарность организаторам данной экскурсии! 👏 Все на высшем уровне! Мы остались очень довольны. Особенная благодарность нашему гиду Султану. Очень интересно
- ЛЛюбовь28 мая 2024Потрясающая экскурсия, все четко проходило, все хорошо устроено, но отдельно, моя любовь - это наш гид, Султан, потрясающий человек, доброта
- ЛЛюбовь27 мая 2024Экскурсия понравилась, гид Давран рассказал очень много интересных исторических фактов. Подвела погода, не увидели шары, а так все прошло в приятной атмосфере, с юмором и узнали много нового об этой удивительной стране. Спасибо гиду
- ЕЕвгений26 мая 2024Все здорово. Был не большой минус, не очень удобный трансфер, не подходит для длительной поездки. А в целом хороший гид, все рассказал, показал, хорошие впечатления остались!
- ААлександра25 мая 2024Отличный тур, Султан лучший гид из всех, с кем пока удалось поездить в Турции! Остановок много - но все места интересные и красочные! Отель в пещере тоже кайф, жаль, что погода была не очень и на шарах не полетали(
- ЕЕвгения14 мая 2024Экскурсия прекрасная, увидели много красивых мест. Особая благодарность гиду Сулейману за интересный и содержательный рассказ об истории не только Каппадокии, но и истории Турции, Османской империи, открытых мертвых языках, истории народов, философии, поэзии.
- ЭЭлина6 мая 2024Очень понравилась экскурсия, много локаций и новых впечатлений! Гид Девран очень легко и интересно рассказал про историю Турции, нескольких ее районов, Каппадокии и городов.
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Очень крутая поездка. Гид просто душка)))
- ННаталия7 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Гид Султан рассказывал много истории по пути и в местах остановок, видно что настоящий профессионал своего дела!
- NNikita5 мая 2023Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дняЕсли совсем в двух словах, то экскурсия - огонь! Точнее, это даже была не экскурсия, а полноценное путешествие, которое на
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На автобусе»
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