Каппадокия — это регион уникальной природной красоты и богатого исторического наследия, предлагающий гостям незабываемые впечатления. Каждое место здесь рассказывает свою историю, каждая панорама поражает своим великолепием: Волшебные трубы и долины Уникальные скальные образования и загадочные долины создают атмосферу сказочного мира, заставляя гостей почувствовать себя в иной реальности. Очарование пещерных отелей Проживание в отелях, построенных из каппадокийского камня, позволяет сочетать современную роскошь с исторической атмосферой. Эти отели предоставляют уникальный опыт, который превращает путешествие в Каппадокию в незабываемую поездку. Туры на воздушных шарах Ранним утром вы можете подняться в небо и насладиться захватывающими видами Каппадокии с высоты. Это особенный момент, который останется в вашей памяти навсегда. Местная кухня и культура Каппадокийские деликатесы, такие как тести-кебаб и органическое вино, предлагают вкусный способ познакомиться с культурой региона. Ремесленные изделия, включая гончарные изделия и тканые сувениры, создают особую память о поездке. Деревни с историческим и природным шармом Гостеприимная атмосфера и историческая аутентичность таких деревень, как Ортахисар, позволяют почувствовать истинную душу региона. Каппадокия — это не просто путешествие, это возможность стать частью вне времени. Будьте готовы к тому, что Каппадокия перенесет вас в совершенно другой мир! Важная информация:

Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).

Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.

Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.

Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.

Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест).

Дети сидят вместе со взрослыми (на руках) • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats

App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.