Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Аланьи предлагает незабываемые впечатления.
Гости могут наслаждаться роскошным проживанием в пещерном отеле, исследуя завораживающие пейзажи Каппадокии.
Прогулки по долинам, украшенным природной красотой, мистическая атмосфера волшебных труб и уникальные виды на восход солнца сделают это путешествие расслабляющим и наполненным незабываемыми воспоминаниями. Готовьтесь к сказочному приключению в Каппадокии с премиум-сервисом и исключительным комфортом!
Гости могут наслаждаться роскошным проживанием в пещерном отеле, исследуя завораживающие пейзажи Каппадокии.
Прогулки по долинам, украшенным природной красотой, мистическая атмосфера волшебных труб и уникальные виды на восход солнца сделают это путешествие расслабляющим и наполненным незабываемыми воспоминаниями. Готовьтесь к сказочному приключению в Каппадокии с премиум-сервисом и исключительным комфортом!
Описание тура
Каппадокия — это регион уникальной природной красоты и богатого исторического наследия, предлагающий гостям незабываемые впечатления. Каждое место здесь рассказывает свою историю, каждая панорама поражает своим великолепием: Волшебные трубы и долины Уникальные скальные образования и загадочные долины создают атмосферу сказочного мира, заставляя гостей почувствовать себя в иной реальности. Очарование пещерных отелей Проживание в отелях, построенных из каппадокийского камня, позволяет сочетать современную роскошь с исторической атмосферой. Эти отели предоставляют уникальный опыт, который превращает путешествие в Каппадокию в незабываемую поездку. Туры на воздушных шарах Ранним утром вы можете подняться в небо и насладиться захватывающими видами Каппадокии с высоты. Это особенный момент, который останется в вашей памяти навсегда. Местная кухня и культура Каппадокийские деликатесы, такие как тести-кебаб и органическое вино, предлагают вкусный способ познакомиться с культурой региона. Ремесленные изделия, включая гончарные изделия и тканые сувениры, создают особую память о поездке. Деревни с историческим и природным шармом Гостеприимная атмосфера и историческая аутентичность таких деревень, как Ортахисар, позволяют почувствовать истинную душу региона. Каппадокия — это не просто путешествие, это возможность стать частью вне времени. Будьте готовы к тому, что Каппадокия перенесет вас в совершенно другой мир! Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест).
Дети сидят вместе со взрослыми (на руках) • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats
App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город Каяшехир
- Учхисар
- Панорама скрытого города
- Долина Деврент
- Каменный Отелис
- Магазин местных продуктов
- Ортахисар
- Лавандовая панорама
Что включено
- Трансфер из отеля туда и обратно
- Автобус с кондиционером
- Входной билет в подземный город
- Завтрак и ужин в отеле (кроме напитков)
- Страхование поездки
- Сервис русско-говорящих гидов
Что не входит в цену
- В этом списке необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
- Напитки
- 1. ve 2. дневные обеды (20 €/40 €)
- Закат в Красной долине (20 €)
- Шоу «Ночь Каппадокии» (50 €)
- Утренний полет на воздушном шаре (100-400 €, в зависимости от погоды)
- Фотосессия на джипе (60 €)
- Разница в одноместном проживании (20 €)
- Панорамный тур (35 €)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение - это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами)
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках)
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 144 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 ноя 2025
Это было супер))) Нам повезло!!! Очень! Шары летали, кормили вкусно, погода шикарная, виды потрясающие! Гарик просто лучший в своём деле!! Огромное спасибо тебе за все знания и потрясающие кадры! А так же заботу о каждом человеке из автобуса! Я ещё вернусь!! Спасибо💛💛💛
А
Анастасия
2 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Гайрату за эту замечательную экскурсию. Он профессионал своего дела, он делился таким количеством интереснейшей информации, был очень вовлечен в процесс, что делало каждое мгновение поездки особенным. Вся экскурсия прошла на высшем уровне, и я ни секунды не сомневалась в правильности своего выбора. Незабываемая поездка и масса положительных эмоций.
A
Aleksandr
2 ноя 2025
Все было отлично, попали на шары, цена приятно удивила, гид очень внимателтный и отзывчивый, природа каппадокии невероятно красивая
Е
Евгения
2 ноя 2025
Спасибо большое за прекрасное приключение. Поездка в Каппадокию из Аланья всё прошло по программе. Без задержек по времени. Гид Гайрат, очень старался показать всё по максимуму, ему отдельная благодарность. В
А
Ася
1 ноя 2025
Это была замечательная поездка. Очень благодарна организаторам экскурсии, водителям, гостепреимному отелю, всех кто нас кормил на протяжении 2 дней и конечно нашему потрясающему гиду Гарику!!!
Повезло со всем: командой организаторов-исполнителей, доброжелательными,
Повезло со всем: командой организаторов-исполнителей, доброжелательными,
Т
Татьяна
31 окт 2025
Это невероятно!!! Каппадокия правда восьмое чудо света 😍
Экскурсия была очень содержательная, прекрасно организованная, продуманно все до мелочей, наш гид Гарик - самый лучший гид, которого я встречала, помогал во всех вопросах, на протяжении всего путешествия всегда был с нами, очень много интересного рассказал!
Огромное ему спасибо 🙏🏼
Экскурсия была очень содержательная, прекрасно организованная, продуманно все до мелочей, наш гид Гарик - самый лучший гид, которого я встречала, помогал во всех вопросах, на протяжении всего путешествия всегда был с нами, очень много интересного рассказал!
Огромное ему спасибо 🙏🏼
Ж
Жанна
31 окт 2025
К работе гида вопросов нет, все возникающие проблемы старался уладить. За всеми следит, чтобы никто нигде не потерялся, помогал сторговаться в магазинах. Вежливый, отзывчивый. 5 звёзд чисто гиду!
Вопросы есть к
Вопросы есть к
Е
Елена
31 окт 2025
Путешествие в Кападоккию было незабываемым! Величественные горы, волшебный рассвет и воздушные шары, сотнями взмывающие в небо оставляют ощущение чего-то магического, сказочного, чего-то из детства. Причудливые горы в долине фантазии пробуждают
Я
Яна
31 окт 2025
Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями о экскурсии, прошло все очень интересно, здорово, запоминающе, наш гид Гарик нам все рассказал, показал очень крутые локации в Каппадокии, эмоции зашкаливали, спасибо большое за такие невероятные впечатления и отдельно спасибо гиду за чувство юмора)
Л
Лана
31 окт 2025
Хотела поблагодарить гида по имени Гарик,сказать ему огромное спасибо за экскурсию по Каппадокии! Ты не просто водил нас по историческим местам,а реально оживил историю,ты так интересно все рассказывал,всем было очень
С
Софья
28 окт 2025
Была отличная экскурсия. Все прошло на высоте, четкая и слаженная организация. Гарик лучший экскурсовод
E
Elena_po
27 окт 2025
В
Василий
27 окт 2025
Каппадокия прекрасна и удивительна, но в этом нет заслуг организатора.
То, что экскурсия - это замануха для последующего разводилова туристов было понятно сразу по цене и условиям.
Поскольку я ехал один, с
То, что экскурсия - это замануха для последующего разводилова туристов было понятно сразу по цене и условиям.
Поскольку я ехал один, с
О
Ольга
26 окт 2025
Из Алании нас забрал маленький автобус и довёз до места встречи с гидом и большим автобусом (в районе Манавгат). Автобус на 55 человек, группа разнонациональная, 2 гида - англо и
О
ОЛЬГА
26 окт 2025
Из Алании нас забрал маленький автобус и довёз до места встречи с гидом и большим автобусом (в районе Манавгат). Автобус на 55 человек, группа разнонациональная, 2 гида - англо и
Тур входит в следующие категории Аланьи
Похожие туры из Аланьи
-
22%
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
15 ноя в 04:30
$85.80
$110 за человека
-
20%
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Алании
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый День 03:00
Завтра в 03:00
15 ноя в 03:00
$40
$50 за человека
-
55%
Сказочная Каппадокия из Алании - пейзажи, которые не забываются
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:30
15 ноя в 01:30
$39.60
$88 за человека