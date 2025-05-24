19 июл в 02:00
23 июл в 02:00
$260 за человека
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
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Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 03:00
16 июл в 03:00
17 июл в 03:00
$315 за человека
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Алании
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 2:00
15 июл в 02:00
18 июл в 02:00
$360 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена24 мая 2025Экскурсия прошла хорошо. Все как запланировано, при нынешних возможных сдвигах рейсов - просто прекрасно. Для знакомства с городом- отлично, не
- ННиколай1 мая 2025Все заявленное было выполнено
- ЭЭлина8 июня 2024Потрясающе удобный тур. Все организовано, все включено (ну кроме шаров). Отличный гид по каппадокии.. все было супер, спасибо всем 😍👍❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Полеты на самолетах»
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