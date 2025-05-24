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нужно думать о транспорте и маршрутах. Из особенностей- имейте в виду, это мероприятие минимум на сутки без сна, так что малышам не стоит. Я бы немного сократила время на древностях, они похожи. Как пожелание- хотелось бы успеть попасть в современную часть города, она тоже отличная ведь, и на базар, мы же в Турции 😁. Босфор великолепен! Средиземноморские побережья во всей красе, очень понравилась прогулка. Еда отличная- шведский стол в отеле по приезде, и добротный обед в ресторане в старом районе. Рекомендую