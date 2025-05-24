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Полеты на самолетах – туры в Аланье

Найдено 3 тура в категории «Полеты на самолетах» в Аланье, цены от $260. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Стамбул за один день на самолете
На автобусе
Полеты на самолетах
1 день
2 отзыва
Стамбул за один день на самолете
19 июл в 02:00
23 июл в 02:00
$260 за человека
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Полеты на самолетах
1.5 день
1 отзыв
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
«100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии»
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 03:00
16 июл в 03:00
17 июл в 03:00
$315 за человека
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Алании
Пешая
На автобусе
Полеты на самолетах
1.5 день
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Алании
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 2:00
15 июл в 02:00
18 июл в 02:00
$360 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    24 мая 2025
    Стамбул за один день на самолете
    Экскурсия прошла хорошо. Все как запланировано, при нынешних возможных сдвигах рейсов - просто прекрасно. Для знакомства с городом- отлично, не
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    нужно думать о транспорте и маршрутах. Из особенностей- имейте в виду, это мероприятие минимум на сутки без сна, так что малышам не стоит. Я бы немного сократила время на древностях, они похожи. Как пожелание- хотелось бы успеть попасть в современную часть города, она тоже отличная ведь, и на базар, мы же в Турции 😁. Босфор великолепен! Средиземноморские побережья во всей красе, очень понравилась прогулка. Еда отличная- шведский стол в отеле по приезде, и добротный обед в ресторане в старом районе. Рекомендую

  • Н
    Николай
    1 мая 2025
    Стамбул за один день на самолете
    Все заявленное было выполнено
  • Э
    Элина
    8 июня 2024
    Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
    Потрясающе удобный тур. Все организовано, все включено (ну кроме шаров). Отличный гид по каппадокии.. все было супер, спасибо всем 😍👍❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Полеты на самолетах»

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Сколько стоит тур в Аланье в июле 2025
Сейчас в Аланье в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 3 тура от 260 до 360. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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