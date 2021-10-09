Отзыв на: Древняя и современная Анкара

Е Екатерина 5

Всем добрый день! Если вы хотите познакомиться за короткий срок с турецкой столицей, то данная экскурсия -это то, что нужно. Я редко оставляю отзывы, но в этот раз решила обязательно поделиться своим впечатлением. Во-первых, хочется сказать большое спасибо Артёму за оперативность! Моя поездка в Анкару была спонтанной и короткой. Я ничего не знала об этом городе, не знала с каких мест нужно начинать знакомство с данной столицей и не говорила на турецком. На данном сайте увидела информацию про экскурсию на русском языке, спросила о возможности проведения экскурсии в этот же день, и очень была рада за положительный ответ! Экскурсия пролетела быстро и на одном дыхании. Все самые главные исторические места были показаны и даже запечатлены на фото. ) Экскурсия была проведена с душой, и, сложились лишь положительное впечатления об Анкаре. Ещё раз спасибо Артёму за его труд и такое интересное знакомство с городом!