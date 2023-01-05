Несмотря на столичный статус, Анкаре удается сохранять аутентичный нетуристический колорит. Мы погуляем по Старому городу с извилистыми улицами и терракотовыми мощеными крышами. Поднимемся на древнюю крепость, исследуем артефакты Античности и посетим мавзолей Ататюрка. Я расскажу о прошлом и настоящем этого удивительного города.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Анкаре

Вы увидите главные достопримечательности Анкары: мавзолей Ататюрка, цитадель, римские термы и колонну Юлиана 4 века. А также руины храма Августа, успевшего за свою историю побывать и византийской церковью, и медресе. По желанию мы можем посетить музей Анатолийских цивилизаций. Это один из самых современных и важных исторических музеев страны — его экспонаты охватывают период в 7500 лет.

Анкара сквозь столетия

Анкара — город с многовековой историей. Вы услышите, кем и когда она была основана, как развивалась и какие названия носила. Как она стала центром борьбы за независимость и какие важные решения, изменившие судьбу страны, в ней были приняты. Не обойдем вниманием и ее современную жизнь. Я расскажу, что происходит со столицей молодой Турецкой Республики сегодня и какие у нее планы на будущее.

Организационные детали