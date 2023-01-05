Анкара - первое знакомство

Обзорная экскурсия по столице Турецкой Республики с профессиональным гидом

Несмотря на столичный статус, Анкаре удается сохранять аутентичный нетуристический колорит. Мы погуляем по Старому городу с извилистыми улицами и терракотовыми мощеными крышами. Поднимемся на древнюю крепость, исследуем артефакты Античности и посетим мавзолей Ататюрка. Я расскажу о прошлом и настоящем этого удивительного города.
Анкара - первое знакомство
Анкара - первое знакомство
Анкара - первое знакомство
Анкара - первое знакомство
Анкара - первое знакомство
Анкара - первое знакомство
Анкара - первое знакомство
Анкара - первое знакомство
Анкара - первое знакомство
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Анкаре

Вы увидите главные достопримечательности Анкары: мавзолей Ататюрка, цитадель, римские термы и колонну Юлиана 4 века. А также руины храма Августа, успевшего за свою историю побывать и византийской церковью, и медресе. По желанию мы можем посетить музей Анатолийских цивилизаций. Это один из самых современных и важных исторических музеев страны — его экспонаты охватывают период в 7500 лет.

Анкара сквозь столетия

Анкара — город с многовековой историей. Вы услышите, кем и когда она была основана, как развивалась и какие названия носила. Как она стала центром борьбы за независимость и какие важные решения, изменившие судьбу страны, в ней были приняты. Не обойдем вниманием и ее современную жизнь. Я расскажу, что происходит со столицей молодой Турецкой Республики сегодня и какие у нее планы на будущее.

Организационные детали

  • Билеты в музей Анатолийских цивилизаций не включены в стоимость — 75 турецких лир с человека, римские термы — 20 турецких лир с человека
  • Если вы не на своей машине, транспорт оплачивается дополнительно. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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